[REVUE DE PRESSE] Samedi 14 novembre 2020

À la une du Journal de l'île ce samedi, retour sur ces quartiers "qui virent au rouge", avec la publication d'une carte indiquant les secteurs les plus touchés par le coronavirus. Une carte que vous pouvez retrouvez sur notre site . Lors de son allocution hier, le préfet Jacques Billant a imposé le port du masque dans l'espace public à compter de ce samedi et les pique-niques sont désormais interdits. Par ailleurs, les communes qui dépasseront le taux d'incidence à 150 pour 100 000 habitants seront placées sous couvre-feu Le Quotidien consacre également sa une à l'allocution du plus haut représentant de l'Etat dans l'île ("La riposte"). "Un format inédit à la mesure de l'enjeu: éviter de passer Noël confiné" écrit le média, qui ajoute qu'un couvre-feu territorialisé pourrait être mis en place dès mardi à Saint-André.