Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 14 juillet 2018 Ce jour de fête nationale, le Quotidien consacre sa première page au mondial de football, qui booste les recettes des bars et restaurants. Le JIR quant à lui titre sur l'éruption du Piton de la Fournaise, un feu d'artifice avant la finale.

Faits divers



Laura Xena, de son pseudo Facebook, a été condamnée hier à deux mois de prison avec sursis et à payer un euro symbolique au député Jean-Hugues Ratenon. Le député avait porté plainte pour injures racistes suite à la publication de la prévenue, dans laquelle elle traitait les réunionnais de singes.



Un terrible accident s'est produit jeudi soir à St-Leu. Une voiture a foncé dans un talus, les deux occupants ont été éjectés. Le conducteur est mort sur le coup, tandis que le passager a été grièvement blessé et conduit aux urgences de St-Pierre. Les circonstances de l'accident restent à élucider.





Economie



L'INSEE a communiqué les chiffres de l'économie réunionnaise, pour la 4e année consécutive, la croissance est en hausse à La Réunion. Le PIB de La Réunion est en effet en hausse de 3,2 %. Cette croissance est essentiellement le fait de la consommation des ménages.



Une réunion s'est tenue hier entre les planteurs et Tereos, qui n'a pas donné satisfaction aux agriculteurs. Faute d'accord, les planteurs n'excluent pas des actions en début de semaine.

Politique



La chambre régionale des comptes a publié un avis négatif sur le budget primitif de la commune de St-Louis. La chambre invite la préfecture a prendre la main, soit à mot couvert, demande une reconduction de la mise sous tutelle de la mairie.



Le conseil municipal des Avirons a voté hier contre le projet de carrière à Bois-Blanc. Seule une voix s'est abstenue, celle de l'opposante Colette Caderby. B.A Lu 443 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 12 juillet 2018 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 11 juillet 2018