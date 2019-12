Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 14 décembre

"Deux mamans, un bébé, le grand bonheur", titre ce samedi le Journal de l'Ile. "Fanny et Mélissa sont mamans d’un petit garçon de 20 mois. Sur internet, elles racontent leur quotidien et leur amour. Leur page rencontre un vrai succès de la Réunion au Canada."



"C'est vous qui choisirez", affiche de son côté le Quotidien, à propos du nouveau bouclier qualité-prix. "L'OPMR veut renforcer la visibilité des produits péi en enrichissant le bouclier qualité-prix contenant 250 articles du quotidien".

Faits-divers

Un kayakiste est porté disparu depuis jeudi. Son kayak a été retrouvé le soir même dans le secteur de Trou d'eau. Les recherches effectuées par les pompiers et gendarmes sur terre, en mer et depuis les airs n'ont pas permis de retrouver l'homme de 70 ans, habitué aux sorties solo.



Un homme a fait une sortie de route mortelle ce jeudi à la Chaloupe Saint-Leu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes l'accident. Selon les premiers éléments, il semble que le conducteur ait été victime d'un malaise.

Politique

Après un passage en garde à vue, Richard Nirlo a officiellement lancé sa campagne ce vendredi à Sainte-Marie, en présence de Didier Robert et Cyrille Melchior. Au même moment, Gérald Maillot a de son côté tenté d'incarner le changement, taclant la majorité sortante.

À Bras-Panon, Jean-Hugues Ratenon donnait hier son premier meeting de campagne. Appelant les autres candidats à l'union dès le premier tour, il a rappelé le mot d'ordre : "tout sauf Gonthier".

Social

L'intersyndicale (CGTR, FO, FSU, Solidaires, Saiper, CFTC FP, CFE-CGC ) a annoncé son intention de retourner dans la rue dès mardi prochain pour répondre à la présentation de la réforme par le Premier ministre ce mercredi. Avec cette fois la présence de la CFDT et de l'Unsa, les syndicats espèrent faire mieux que la manifestation du 5 décembre dernier.



À Sainte-Marie, les élèves du lycée le Verger ont manifesté ce vendredi pour protester contre la réforme du baccalauréat, l'absence de bac blanc cette année ainsi que les modalités d'admissions post-bac. Nicolas Payet Lu 428 fois







