Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 14 avril 2018

En ce samedi matin, la presse locale nous invite à bord des immenses navires au Port. "Pétroliers, céréaliers, portes-conteneurs", le Quotidien a pu découvrir exceptionnellement "ces monstres des mers". En effet, l'accès au Port est habituellement interdit au public. Les journalistes du Quotidien ont pu accéder du côté Est. Ils ont ainsi découvert un céréalier venu de Roumanie, qui transporte du maïs, du blé et des graines de tournesol. "En 48 heures chrono, 23 825 tonnes de céréales vont transiter". Ils peuvent bénéficier des avantages de l'association des marins. Grâce à elle, les marins peuvent par exemple emprunter une navette afin de rejoindre le foyer qui leur est réservé au centre-ville.



Le JIR, quant à lui, est fier d'afficher en Une le footballeur réunionnais Dimitri Payet, "la classe mondiale". Le capitaine et milieu offensif de l'OM a marqué des points pendant ce match de quart de finale de la Ligue Europa, et pas des moindres. Après un premier but non accepté, il marque le 4e but face au RB Leipzig. pour finalement faire remporter Marseille 5 à 2. Des performances félicitées par son entraîneur Rudi Garcia et Didier Deschamps.

Société



Qualifiés "d'ignorants" par le Préfet, les membres de l'Adéfar lui réclament des réponses. Alors que les bêtes de La Réunion n'étaient au départ touchées que par l'anaplasmose, la piroplasmose et les parasitismes, de nos jours de nombreuses autres maladies sont arrivées, dont la leucose bovine enzootique. Les 440 bêtes malades ont été réparties dans les différents élevages. La question qu'ils se posent est "qu'ont fait les services vétérinaires?". L'Adéfar renouvelle donc ses inquiétudes car il en va de la santé publique. La qualité du lait et la viande est durement mis en péril.



Santé



Suite à la visite de Didier Robert, le CHU de Saint-Pierre a annoncé rétablir deux des quatre lits supprimés dans le service infantile de l'hôpital. Un revirement de situation de la part du directeur Lionel Calenge, qui est revenu sur ses positions avant les 6 mois de délais annoncés. La grève illimitée toucherait-elle à sa fin? En tout cas, les médecins se disent soulagés de pouvoir mieux soigner les enfants du Sud. Le 1er avril dernier, la direction avait également annoncer redéployer le personnel paramédical.

Economie



"Lassé de la 'politisation', par André Thien Ah Koon, du débat public sur la route des géraniums, aux dépens de l'intérêt général et de celui des Tamponnais en particulier, plutôt que de s'engager dans une guerre d'usure, Didier Robert gèle le projet en attendant… un nouveau maire." Le Président de Région a annoncé sans crainte que la consultation du 3 février dernier était "faussée, par l'opposition manifeste des communes concernées et même vicié par sa politisation". Alors que le but est d'augmenter le flux automobile de 15% à 25% d'ici 2030, Didier Robert confie qu'il ne souhaite pas un second Boulevard Sud...



Société



Le JIR pointe du doigt les problèmes d'insécurité qui règnent à la Maison d'Accueil Spécialisé Franche Terre. "Atteinte au secret de la correspondance, violences psychologiques et verbales, vexations gratuites, non-respect de la confidentialité des problèmes de santé, les atteintes à la dignité, changement irrégulier de prescriptions médicales…" a résumé François Maury, directeur de l'ARS-OI. Même des violences sexuelles, contre lesquelles ces personnes vulnérables n'ont pas les capacités pour se défendre. L'auteur de ces actes serait un résident aux comportements agressifs, qui plus est, sexuels. Mais il y a un réel problème d'indifférence. Or "les personnes vulnérables, les personnes souffrant de handicaps, n'ont pas à être privées de la sécurité qui leur est due, laquelle n'est pas une option dans le cadre de vie qui doit leur être garanti". Charline Bakowski Lu 444 fois





