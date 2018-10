Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 13 octobre 2018

"Le résultat est accablant", peut-on lire en Une du Quotidien ce matin. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Environnement à la vue des nombreux déchets présents aux quatre coins de l'île, après une mission de six mois. Alors que La Région avait annoncé avoir pour objectif le projet "zéro déchets", il déclare désormais que ce projet est irréalisable, certes "louable" mais "utopique".



Un fait-divers en Une du JIR, et pas des moindres... Un Dionysien de 40 ans a asséné à son propre fils un coup de couteau dans le dos. Alarmé par les cris de l'enfant, âgé de seulement 5 ans, le voisin, qui n'est autre que le cousin de l'homme, a tenté de calmer la situation. Il a pris l'enfant avec lui et a appelé la police. Mais pendant ce laps de temps, le quarantenaire a retourné l'arme contre lui. Après avoir séjourné à l'hôpital, le Dionysien a finalement été placé en détention provisoire. Il aurait voulu "punir la relation entamée entre son ex-femme et son ami d’enfance".

Comme à Paris, Lyon ou Bordeaux, les vélos en libre-service débarquent à La Réunion. Encore discrètes jusque-là, ce sont les entreprises privées Ada et Cyclone qui ont eu l'idée du projet. Une première borne a été installée à l'entrée du Relais de l'Ermitage et les prochaines seront installées à l'entrée de nombreux autres hôtels de l'Ouest, pour à terme être disponibles dans toute l'île d'ici 2019. Cependant le financement de ces "Eco-bikes" dépend des collectivités, "qui ne sont pas pressées pour le moment", déclare le Quotidien.



Cela fait treize jours que Dominique Canter ne se nourrit plus. Elle a entamé une grève de la faim "pour que la culture profite au plus grand nombre". Elle n'est autre que la maman de Vladimir, un jeune homme décédé sur la route qui avait soutenu les étudiants dans de nombreux projets culturels. Elle a passé ces derniers jours de lutte sur le parvis de la médiathèque de Saint-Paul, qui devrait laisser place à un conservatoire de musique. Dominique souhaite donc que la médiathèque retrouve sa vocation initiale, d'autant qu'elle a été financée par la collectivité régionale.

Ce vendredi, de nombreux personnages de l'ombre ont reçu des médailles avec le Préfet de La Réunion, pour leur bravoure et leur engagement. C'est la sixième fois que des femmes et des hommes anonymes, qui oeuvrent dans les rangs de la police et de la gendarmerie, sont félicités pour des actes quotidiens.



La vanille peï va enfin être reconnue et les producteurs locaux vont bientôt pouvoir apposer la mention "vanille de l'île de la Réunion" sur leurs produits. En effet, "la filière vanille réunionnaise est en passe d'obtenir son indication géographique protégée", déclare le JIR. 180 cultivateurs peï, situés entre Sainte-Marie et Saint-Joseph, seront concernés. Cette nouvelle avancée pour désormais "valoriser nos 5 tonnes de vanille noire produites annuellement". Charline Bakowski Lu 630 fois





