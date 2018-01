Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 13 janvier 2018 Le Journal de l'Ile s'attarde sur les perspectives de ce mauvais temps sur La Réunion, alors même que la tempête AVA n'a fait qu'effleurer notre île. "Comme un avertissement du ciel", un dossier sur la météorologie à lire dans le JIR.



Le Quotidien est dans la confidence. Le journal annonce en Une la réouverture de la route du littoral ce soir. C'est dire le temps qu'a fait gagner le dynamitage de ce bloc rocheux grâce aux artificiers de l'armée.

FAITS DIVERS



A Saint-André, une nouvelle maison de l'horreur sort du "fénoir". Un couple d'accueillants familiaux, qui n'avait plus d'agrément, est en garde à vue. Il leur est reproché d'avoir maltraité leurs pensionnaires. Ces derniers ont été pris en charge en urgence, dont un ayant contracté une infection sévère. Le couple sera présenté aujourd'hui devant le parquet de Saint-Denis.



Vos deux journaux reviennent évidemment sur cet accident aussi tragique qu'inédit. Un agent de ramassage des poubelles sur le territoire de la CINOR a été tué, écrasé par le renversement d'un camion à ordures. Le drame s'est joué au centre d'enfouissement de Bel Air à Sainte-Suzanne hier en début d'après-midi.



Son occupation favorite : lancer des pierres sur les voitures. Un Saint-Andréen, sdf, sera présenté au tribunal de Champ fleuri pour répondre de sa récidive en la matière.

A Saint-André encore, un homme a été interpellé par les policiers alors qu'il se baladait avec une arme de guerre semi-automatique hérité de son père. Il avait chuté à moto quelques heures plus tôt et était persuadé d'avoir été percuté par une voiture. Il voulait donc régler ses comptes à un automobiliste fantôme puisque les circonstances de sa chute penchent plutôt pour une chute accidentelle de son seul fait.



JUSTICE



Le référé suspension déposé par Jean-Paul Virapoullé contre le contrat offrant à Innovest (une filiale de Suez) le marché public de la valorisation des déchets des territoires de la CINOR et de la CIREST a produit son effet. Le président de la CIREST, Jean-Paul Virapoullé souhaitait en effet dénoncer ce contrat tout en espérant du tribunal administratif qu'il lui dévoile les grandes lignes du contrat. Un contrat qui lui a été caché par le président de la CINOR et du syndicat mixte SYDNE, Gérald Maillot, selon JPV.



SOCIETE



Les soldats du feu de La Réunion se sont mis au diapason de l'hommage national aux trois pompiers décédés la semaine dernière dans l'Hexagone. Une véritable hécatombe en un si court laps de temps.

