Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 12 octobre

"Honneur aux héros", titre ce samedi le Journal de l'Ile. "Ils ont sauvé des vies et assuré notre sécurité. La République les a décorés."



"Nassimah Dindar revient dans le jeu", affiche de son côté le Quotidien. "Sur la base d'un sondage qu'elle a réalisé, la Droite Sociale propose l'union derrière la sénatrice réunionnaise, en vue des municipales de mars 2020."

Faits-divers

Dans l'affaire du bébé secoué, la mère a été condamnée à une peine de cinq ans de réclusion criminelle avec sursis. Elle était jugée en appel pour un geste d'énervement qui a lourdement handicapé son bébé.



De lourdes peines de prison ont été prononcées hier pour des trafiquants de zamal, cocaïne et ecstasy. Certains sont partis directement derrière les barreaux à l'issue de l'audience.

Economie

"Sale temps pour les centres-villes", affiche le Quotidien, "Les commerçants du centre-ville tirent la langue", titre le JIR. La CCIR a interrogé les commerçants de 11 centres-villes. Il ressort du baromètre réalisé par le cabinet d'études Synthèses que les deux premiers trimestres de cette année sont marqués par une forte baisse du chiffre d'affaires.

Société

Des associations se regroupent pour créer dans le lagon de l'Hermitage une nurserie de corail, lit-on dans le Journal de l'Ile. L'objectif est de restaurer les nombreuses zones dégradées. Dans l'affaire du bébé secoué, la mère a été condamnée à une peine de cinq ans de réclusion criminelle avec sursis. Elle était jugée en appel pour un geste d'énervement qui a lourdement handicapé son bébé.De lourdes peines de prison ont été prononcées hier pour des trafiquants de zamal, cocaïne et ecstasy. Certains sont partis directement derrière les barreaux à l'issue de l'audience.

Plus de 300 enfants de l'école de l'Ancien théâtre ont marché ce vendredi contre les leucodystrophies en participant à l'opération nationale "Mets tes baskets et bats la maladie" de l'association Ela (association européenne contre les leucodystrophies). Le principe : leurs proches sponsorisent chaque kilomètre parcouru à hauteur de 50 centimes d'euro.

Politique

Suite au rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion municipale, le maire Gilbert Annette propose une charte de la sobriété et décide de créer une commission de recrutement sans élus.



Pour les municipales de Saint-Leu, le PLR et LFI rejoignent Sandrine Lambert Mareuil, tête de la liste Ler Domoun. S'il s'agissait à l'origine d'une liste "citoyenne", celle-ci invoque des valeurs de gauche commune, note le Quotidien. N.P Lu 446 fois







