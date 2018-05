Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 12 mai 2018

Le personnel hospitalier a obtenu gain de cause avec son importante grève de ce vendredi, et la presse locale en fait la Une de leurs journaux ce samedi.



En effet, suite à cette journée de manifestation, où des milliers personnes ont pu faire entendre leur voix, les hospitaliers ont pu sauver provisoirement leur indexation. Pour rappel, ils ont été menacé sans précédent de voir supprimer l'indexation de vie chère de leurs primes, et ce dès le mois de juin prochain, alors qu'elle existe depuis plus de 40 ans.



Après avoir intimidé François Maury, président de l'ARS, les Syndicats se sont dirigés vers la Préfecture. Et leur mobilisation aura porté ses fruits. Le sous-préfet Gilles Traimond l'annonce "la suppression de l'indexation est suspendue", comme le souligne le Quotidien. Il a également proposé une première table ronde dès lundi.



Les députés Ericka Bareigts et Huguette Bello étaient présentes pour montrer leur soutien aux Syndicats. Des Syndicats qui soutiennent quant à eux toutes ces familles pour qui "chaque euro compte". En effet, certains fonctionnaires verront leurs salaires baisser de "200 à 800 euros".



"La fin de la grève dépendra donc des décisions qui seront prises lundi", précise le JIR.

Fait-divers



L'auteur des coups de couteau donnés à son frère mardi à l'Etang-Salé a été placé sous contrôle judiciaire, comme le révèle le Quotidien. Suite à ces 4 coups de couteau qui ont engagé le pronostic vital de la victime, l'agresseur a passé une première nuit en prison jeudi, mis en examen pour tentative de meurtre. Après avoir comparu devant le tribunal de Saint-Pierre vendredi, le juge a tranché: il place l'auteur des faits "sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête".



Société



Désormais "la langouste s'achète vivante" c'est ce que souligne le Quotidien ce matin. Cela fait quelques jours que les deux boutiques de la Sapmeer, situées au Port à à Saint-Gilles, commercialisent des langoustes vivantes pêchées dans les Taaf. 180 tonnes de langoustes ont pu être pêchées à plus de 3 000 km des cotes de l'île à bord du navire Austral, après plus de 2 mois de demi en mer. Une bonne nouvelle pour les Réunionnais, qui pourront désormais accéder à ce produit luxueux. Plus de 3 000 pièces seront bientôt sur les étales et ainsi dans les assiettes.

Economie



La filière bovine réunionnaise est actuellement menacée par une importante crise. On mentirait aux Réunionnais sur la qualité sanitaire de la viande qu'on leur vend. "La France de bénéficier du statut de pays indemne de leucose bovine enzootique", or la France a bénéficié de financements européens pour éradiquer la leucose, et qu'à La Réunion, on s'en est irrégulièrement dispensé", confie le JIR. En résumé, ces bêtes qui ont "une forme de cancer de la vache" n'ont pas été abattues à La Réunion. On les laisse mourir à petit feu et on laisse ainsi dépérir toute l'économie des éleveurs. Des éleveurs résistants tirent ainsi la sonnette d'alarme!



Le JIR nous le confie qu'un "nouvel investisseur pourrait prochainement faire son entrée dans le capital de Corsair". Les propositions d'un groupe chinois et d'un groupe européen ont été étudiées minutieusement, lors d'un comité central d'entreprise, c'est ce que révèle La Tribune au canard. Est-ce que cette nouvelle proposition de rachat sera aboutie cette fois-ci? Car rappelons-le, lors d'un précédent comité d'entreprise, un pôle aérien français aurait dû être créé et regrouper Corsair, Air Caraïbes, French Bee et XL Airways.





