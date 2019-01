Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 12 janvier 2019

Le Quotidien nous informe en Une que les jeux sportifs sont en hausse de 2,4% en 2018. Les experts expliquent cette hausse "grâce aux Bleus et malgré les gilets jaunes". Bien que la Française des Jeux estime avoir perdu 2 millions d'euros avec le mouvement gilets jaunes, on parle bien d'année record avec un chiffre d'affaires de 185,9 millions d'euros. Le PMU et les jeux de grattage ont, quant à eux, vu leur côte baisser.



Alors que les gilets jaunes réunionnais ont organisé un hommage aux gilets jaunes morts et blessés pour la France, le JIR s'interroge quant à lui sur ce grand débat national qui devrait s'ouvrir dès mardi prochain. Au niveau local, c'est un peu la cacophonie. Certes, le Président de la République a annoncé la "libération de la parole nationale", cependant "nul ne sait comment cela va être organisé".

Société



La situation des transporteurs à La Réunion va-t-elle changer? C'est en tout cas ce que souhaitent les professionnels qui se sont réunis lors de la visite de Jean-Marc Rivera, secrétaire national de l'OTRE. Pour palier les déplacements en masse sur le réseau réunionnais, Jean-Marc Rivera a annoncé "des solutions pour que demain, les véhicules lourds et légers aient recours à des énergies alternatives au diesel". Un travail étroit est également mené avec la DEAL afin de créer un nouvel modèle économique, devenu trop difficile.



Environnement



A la Plaine-des-Cafres, les "oeufs bio se pondent par milliers". Plusieurs bâtiments industriels se sont développés dans le décor. Mais à l'intérieur se cachent en réalité d'immenses élevages. Parmi eux, une société familiale de la filiale Aviferme. Commencé avec une cinquantaine de poules, il y en a aujourd'hui plus de 3 000 qui entrent et sortent de l'usine. "Notre centre de conditionnement est certifié par Certipaq. Il y a des zones de stockages spécifiques, de process de vidange machine, et surtout une compatibilité matière tenue à tout moment", confie Olivier Chong dans le Quotidien.

Agriculture



Il était l'heure pour le Président de la Chambre d'agriculture, Daniel Gonthier, de dresser le bilan de ses cinq dernières années, qui a déclaré "je ne m'attendais pas à un mandat si difficile". En effet, la canne à sucre a connu des pertes considérables, entre 20 et 40 tonnes. Mais au-delà de ces faits, Daniel Gonthier déclare "on m"a mis des bâtons dans les roues".



Economie



La compagnie aérienne a annoncé mettre fin à son expérience Joon, après plus d'un an de vols. Elle proposait le même confort qu'Air France avec des classes affaires, premium et économique mais des coûts d'exploitation inférieurs. le patron du groupe Air France-KLM, Benjamin Smith, explique que "malgré les impacts incontestablement positifs de Joon, la marque a dès le début été difficilement comprise par les clients, par les salariés, par les marchés, par les investisseurs."





