[REVUE DE PRESSE] Samedi 12 décembre 2020

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, le préfet de La Réunion a ordonné ce vendredi des contrôles routiers coordonnés Gendarmerie et Police nationale ciblant stupéfiants, alcool, vitesse et distracteurs. Ils ont été organisés du rond point de Gillot jusque sur la RN2 de Sainte-Marie à Saint-André en passant par Bras Panon et Sainte-Suzanne. La palme revient à cet automobiliste flashé à 194 km/h sur la 2X2 voies limitée à 110 . Pour la petite histoire, il a été "photographié" par un radar mobile.Comme entraîné dans un cercle vicieux de consommation et vente de stupéfiants, un homme se trouvait devant le tribunal correctionnel ce vendredi. Il a présenté honnêtement sa situation : il fallait vendre pour consommer. Son objectif premier n’était pas de se faire des tonnes d’argent et circuler en belles voitures. Son objectif, selon son avocate Me Chantal Laguerre, était d’avoir les moyens de répondre à sa propre addiction. De son AAH (Allocation aux adultes handicapés) mensuelle de 900 euros, 700 euros partaient dans l’ecstasy, la cocaïne et le zamal . Les magistrats n’ont pas été amadoués pour autant et ont suivi les réquisitions de la procureure, à savoir une peine de 20 mois de prison dont 8 avec sursis et mandat de dépôt. Direction donc, ce soir, le centre de détention.