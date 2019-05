Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 11 mai 2019

La presse locale dédie sa Une à l'attaque de requin dans laquelle Kim Mahbouli a perdu la vie jeudi.

"Entre émotion et fatalité", voilà dans quel état se trouve les autres surfeurs, et plus généralement toute La Réunion, selon le Quotidien.

Hier, personne, aucun surfeur ne se trouvait au spot à de la tortue à Saint-Leu. D'autant que le dispositif post-attaque a été déclenché, afin de procéder à des captures.

Mais cette absence ne durera pas... "Malgré l'interdiction et les drames, des dizaines de surfeurs continuent chaque jour de s'adonner à leur passion." confie le JIR.

Société



La grande surface U revient dans la course. Son PDG l'a annoncé ce vendredi: dix nouveaux magasins s'implanteront à La Réunion, dont deux ouvriront leurs portes d'ici 2020. Le départ de la famille Thien-Ah-Koon a fait perdre près de10% de parts de marché à l'enseigne, qui compte bien les récupérer.



Santé



Le lupus, cette maladie auto-immune est encore trop largement méconnue par le grand public. Méconnue et difficilement identifiable. En effet, les premiers symptômes sont la fatigue, des douleurs articulaires, des éruptions cutanées... et touche principalement les femmes. Une journée mondiale pour cette maladie a eu lieu ce vendredi et s'est tenue au CHU. A terme, l'association Lupus Réunion souhaite mettre en place une structure qui saura prendre en charge les maladies auto-immunes de l'île.

Economie



La 5G débarque à La Réunion et Saint-Denis va être la future ville test de l'opérateur téléphonique Orange. Saint-Denis a été choisie aux côtés de ville, telles que Nantes, Marseille, Lille et Paris. En attendant ce déploiement, le nombre de quartiers raccordés au très haut débit ne cesse de se déployer, comme dernièrement Saint-François.



Société



Dans le cadre du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, un hommage s'est tenu ce vendredi au cimetière marin de Saint-Paul. Plus de 4 000 esclaves y sont enterrés. La municipalité a inauguré une stèle en hommage à ces esclaves, oubliés de l'Histoire. Zinfos 974 Lu 227 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 10 mai 2019 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 9 mai 2019