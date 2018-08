Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 11 août 2018

Le Quotidien fait un tour dans les casernes de l'île, qui vont être bousculées. Le colonel Herbé Bethouin part à la rencontre des sapeurs-pompiers volontaires afin d’en savoir plus "sur les aléas de leur volontariat et de l'état des lieux des casernes". En effet La Réunion compte plus de 1 500 sapeurs-pompiers volontaires. Cependant ces derniers "voient leurs gardes postées limitées à trois par mois". Payés seulement à 75% du SMIC, ils s'inquiètent pour leurs conditions de travail et pour leur avenir. Le colonel annonce prévoir "deux chantiers pour remettre le Sdis à flot", avec également des futurs recrutements qui favoriseront les femmes.



Le JIR met à l'honneur l'univers GEEK. En effet, ce weekend du 11 et 12 septembre se déroule la première édition de Geekali, un festival dédié à cette communauté, qui réunit plus de 5 000 personnes à La Réunion. Il permet également la découverte de cet univers à tous les autres curieux. "Mangas, jeux vidéo, musique japonaise, Cosplay... (...) Le salon a vocation à fédérer les talents de l'île et les propulser vers les plus hautes sphères de l'univers Geek."

Environnement



Les Tamponnais pourront bientôt dormir sur leurs deux oreilles... et boire de l'eau potable. Les travaux de captage en cours de réalisation sur la source Edgar Avril permettront de sécuriser l'arrivée en eau pour les deux à trois décennies à venir. Après avoir dû faire face à de nombreux problèmes environnementaux, André Thien Ak Hoon a annoncé la livraison pour le mois de septembre. Il annonce également que la prochaine étape sera une usine de potabilisation à Bois Court.



Santé



Le Port teste un nouveau dispositif pour lutter contre la dengue: le BAM. Ce piège, qui signifie "Borne Anti-Moustiques" sera disposé dans toutes les écoles de la commune. Il "reproduit la respiration humaine et diffuse également un leurre olfactive capable d'attirer les femelles", souligne le Quotidien. Au total, la commune souhaite installer 90 dispositifs, capables de capter 88% des moustiques présents dans un environnement de 60 mètres.

Economie



Après Air Austral, c'est au tour de Corsair d'annoncer la nouvelle. La compagnie aérienne va suspendre ses vols directs entre Mayotte et Paris à partir du 10 septembre. Le JIR précise "petite consolation pour les Mahorais, le Mayotte – Réunion sera rétabli le 28 janvier 2019. Les vols directs Paris – Dzaoudzi ne seront reprogrammés qu'à partir de juin 2019".



Société



Le Marion Dufresne a appareillé ce vendredi après-midi aux abords du Port Ouest. A bord de ce navire ravitailleur des Terres australes et antarctiques, les nouveaux chefs de district de Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam. Il s'agit de sa deuxième tournée annuelle dans le Grand Sud. La sélection de ces chefs est un travail minutieux et de longue haleine.





