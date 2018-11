Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 novembre 2018

Le Quotidien s'interroge "Pourquoi si peu de désamiantage?" Alors qu'un rapport du Ministère des Outre-mer révèle que un logement sur deux est susceptible de contenir de l'amiante. Ce matériau était très utilisé dans les années 70 à 90 mais a cependant un haut pouvoir cancérigène. Le rapport indique également que la filière de désamiantage manque de formations et est victime des surcoûts pour l'évacuation des déchets.



Retour sur Billy... Deux semaines après avoir échouée, puis dépérit le long du littoral, la baleine juvénile a été incinérée ce vendredi. Bien que le lieu ait été tenu secret jusqu'au dernier, Billy a été enterrée dans la savane du Cap la Houssaye, il s'agit d'un terrain du Conservatoire du littoral. L'odeur qui s'est dégagée des containers pendant l'opération était très désagréable. "Il faudra environ 2 ans pour sa disparition et environ 20 à 30 ans pour l'élimination complète du cadavre, os compris", précise le JIR.

Société



Un premier "oui" a été prononcé en faveur de la Carrière Bois Blanc. Il s'agit de celui de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites qui s'est réunie hier pour rendre le résultat de la troisième et dernière enquête publique. Cette éventuelle faisabilité du projet doit cependant faire suite de l'avis du Préfet de La Réunion qui devra se prononcer si oui ou non la société SCPR est autorisée à exploiter une carrière de roches massives.



Après avoir donné le nom de "Jasmin", au Piton l'an dernier, c'est au tour du dernier cratère en éruption d'avoir son petit nom. L'observatoire, le Parc et la Cité du Volcan ont décidé de lui donner celui de Daniel Honoré, le poète réunionnais disparu il y a quelques mois.

Agriculture



L'oignon peï en lèr! L'oignon est omniprésent dans les mets traditionnels réunionnais. Cependant l'oignon peï aimerait se faire sa place et détrôner celle des oignons provenant d'Inde ou de Chine. Après avoir connu une production de seulement 1000 tonnes il y a cinq ans, "actuellement, le marché réunionnais absorbe 8 900 tonnes de ces oignons chaque année", précise le JIR.



Société



Le mythique banian de l'Hermitage va finalement être sauvé. Les maires du TCO ont décidé de ne pas l'abattre. "Le coût de ce maintien est évalué à 25 000 euros par an. Des sondages ont été menés afin de vérifier si son système racinaire est très étendu. Ce n'est pas le cas", souligne le JIR. Les 2 500 signatures de la pétition en ligne contre ce projet auront fait leur effet. Zinfos 974 Lu 360 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 9 novembre 2018 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 8 novembre 2018