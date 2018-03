Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 mars 2018

À la une du JIR ce samedi, ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui critique sévèrement la gestion municipale de Thierry Robert entre 2011 et 2016. "(…) dépenses non-maîtrisées, problèmes de recrutement, endettement colossal…Un maire piètre gestionnaire qui rechigne à honorer ses factures", écrit le journal.



De son coté, Le Quotidien consacre sa une du jour à la fermeture du Haut Mafate suite aux dernières intempéries. Une décision prise après que des officiers de l'ONF aient constaté un décrochement de 35 centimètres de la chaussée.

FAITS-DIVERS



Un homme a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à 10 ans de prison pour un cambriolage particulièrement violent et l'incendie d'une villa à l'Exploitation Bocage en avril 2015. Lui et son complice avaient menacé la propriétaire des lieux avec un sabre. Un mandat d'arrêt a été lancé à l'encontre du prévenu, absent lors du verdict. Son complice, lui, reste introuvable.



Une policière a écopé de 3 000 euros d'amende avec sursis de la part du tribunal correctionnel de St-Denis pour avoir dévoilé les détails d'une affaire en cours nous apprend Le Quotidien. Elle avait livré des informations confidentielles sur l'homme de 41 ans, qui était sous le coup d'une enquête pour agression sexuelle.

SOCIÉTÉ



Bonne nouvelle pour les automobilistes. La Route du Littoral devrait rouvrir sur ses quatre-voies ce samedi à 12h. Actuellement, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession avec deux voies vers l’Ouest et une vers le Nord.

SANTÉ



C'est une information de nos confrères du Journal de l'île. Après plus de 20 années passées à La Montagne dans des locaux devenus vétustes, l'Institut médico éducatif (IME) de l'association Saint-François d'Assises, a été inauguré hier à Beauséjour. "L'ex-IMP Saint-Gabriel (…) devient l'institut médico-éducatif Henri-Vergoz, du nom de l'ancien président de l'ASFA", nous apprend le média. La nouvelle structure pourra accueillir 80 jeunes déficients intellectuels ajoute le JIR.





