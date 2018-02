Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 février 2018 Le site du Quotidien n'affichant aucune édition du jour, la revue de presse de ce samedi concentre donc les informations du Journal de l'Île.

Le JIR consacre sa Une à la fête des amoureux à quelques jours de la Saint-Valentin. Le journal raconte "Les déclarations les plus dingues" de La Réunion. Les coulisses des demandes en mariage en direct à la télé, sur des panneaux publicitaires ou au milieu des tortues sont à retrouver dans l’édition du jour.

Faits-divers



Soupçonné de prise illégale d’intérêt, Alain Armand devra s’expliquer en mai prochain devant le tribunal correctionnel de St-Denis, indique le JIR. En 2011,l’adjoint aux finances devient gérant d’une société de conseil sous contrat avec le groupe Sobefi alors déjà en partenariat avec la Sodiac dont il est le président à cette époque.



Un groupe de 4 jeunes randonneurs a disparu depuis jeudi. Les recherches se concentrent sur les secteurs de la Roche Ecrite et la Plaine des Chicots. L’alerte a été donnée par les parents inquiets. Un dernier coup de téléphone a été passé par l’un des jeunes.



Pour avoir dévoilé au grand jour la relation qu’entretenait deux salariés de la SHLMR du Port, un syndicaliste et un autre employé ont, hier, été condamnés à 40 jours-amende à 20 euros.

Société



Didier Robert, président de Région, et les présidents d’Ileva et Sydne se sont entretenus hier avec le préfet. Ce dernier a donné un délai supplémentaire à la Région pour examiner le projet défendu par Albioma. Fin janvier dernier, Didier Robert avait clairement déclaré son opposition aux UVE comme solution à l’élimination des déchets.



Social



Une intersyndicale CGTR, CFDT, Unsa, SAFPTR annonce un débrayage mardi prochain devant la mairie de la Possession pour dénoncer des conditions de travail dégradées. Le décès d’un agent municipal dimanche dernier a renforcé le "malaise", indique le JIR.





N.P Lu 266 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 9 février 2018 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 8 février 2018