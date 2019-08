Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 août

"Le peuple Geek se révèle" titre pour sa part le Journal de l’île, alors que des milliers de Réunionnais sont t’attendus à la Nordev à l’occasion du Geekali. Les adeptes du mouvement le revendiquent aujourd’hui fièrement leur passion pour les mangas, les jeux vidéos, les jeux de société ou encore le cosplay. C’est une véritable économie qui s’est construite autour de ces activités, avec ds créations locales de plus en plus nombreuses.



La vanille de La Réunion est à la une du Quotidien ce samedi. Concurrencée par les gousses importées, la vaille peï se démarque aujourd’hui par son excellente qualité. Les quelque 200 producteurs de l’île produisent plus de 20 tonnes de de vanille verte tous les ans, pour un rendement de 4 tonnes de gousses noires. Si la vanille peï a récemment obtenu l’indication géographique protégée, elle devrait prochainement recevoir l’homologation européenne.





Faits Divers



Un homme de 49 ans a blessé son ex épouse avec un cutter hier à Montgaillard. La victime gravement blessée à la gorge, a été transférée à l’hôpital pour y subir une opération en urgence. L’agresseur a lui aussi été hospitalisé après avoir tenté de s’ouvrir les veines dans sa fuite. L’ex-mari n’aurait pas supporté de voir son ancienne épouse refaire sa vie explique la presse écrite.



Un cambrioleur écope de 20 mois de prison dont dix avec sursis pour avoir blessé avec un couteau un père de famille. Ce dernier s’était lancé à la poursuite du voleur avec sa femme et ses enfants dans la voiture. S’ils parviennent à le rattraper, l’homme de 18 ans à peine se débat, et finit par sortir un couteau qui s’enfoncera sur 3 cm dans l’abdomen du père de famille. Le jeune cambrioleur n’était parvenu qu’à dérobé un téléphone portable comme le raconte la presse écrite.





Société



Après les nombreuses révélations de Zinfos974 sur les pratiques de Jimmy M’Doihoma à la tête du CCAS, le directeur a annoncé hier sa démission prochaine. Une décision poussée par la volonté de ne pas mettre le CCAS « dans une situation qui dérange » raconte le JIR. L’ancien agent du département indique qu’il devrait retrouver un poste au sein d’une collectivité de proximité.



Le rachat du groupe Vindémia par le groupe Hayot était au coeur des débats de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus hier, qui devrait prochainement lancer une étude pour mesurer l'impact de ce rachat.





