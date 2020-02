Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 1 février

Le JIR consacre sa Une à "Nassimah Dindar en correctionnelle". La sénatrice et candidate aux municipales à St-Denis est renvoyée devant la justice pour prise illégale d’intérêts dans l’affaire des emplois du SDIS. Les faits reprochés concernent l’embauche de deux agents d’entretien alors qu’elle occupait la présidence du SDIS. Le procès se tiendra le prochain en avril prochain.



La liste des produits remisés qui figureront dans bouclier qualité prix 2020 a été dressée par les Réunionnais appelés à participer en ligne. 205 produits ont été sélectionnés sur 250, le riz en tête des propositions. Aux fournisseurs de la grande distribution de se positionner. "Les citoyens écrasent les prix", à la Une du Quotidien

Faits divers



Des braconniers ont, jeudi soir, été pris en flagrant délit de pêche sous-marine illégale à l’Hermitage. En leur possession, 80 poissons mais aussi des langoustes portant des oeufs. Leur matériel de pêche a été confisqué. Pour avoir pêché dans les limites de la réserve marine, ils risquent d’importantes sanctions.



Un collégien de 15 ans a, hier, été interpellé suspecté d’une série de vols commis dans le quartier de la Ravine Blanche à St-Pierre. Une carte bancaire et un scooter ont notamment été retrouvés.

Social



A l’occasion de l’audience solennelle de rentrée de la cour d’appel, les avocats du barreau de St-Denis ont mené une action contre la réforme des retraites. "Macron m’a tuer", pouvait-on lire sur une des banderoles, a relevé le JIR. L’ audience a ensuite repris avec le discours du procureur général qui a assuré: "la justice ne sera pas instrumentalisée", a noté le Quotidien.



Politique



Le Rassemblement national a dévoilé ses têtes de liste pour les municipales. Il sera présent dans neuf communes et "espère pouvoir constituer d’autres listes prochainement", écrit le Quotidien.



"Plus il se fait discret et plus il devient visible", perçoit le JIR qui propose de décrypter "les dessous du retrait stratégique de Gilbert Annette" au profit d’Ericka Bareigts aux municipales à St-Denis.

