Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 1 décembre 2018

La ministre des Outre-mer s’est exprimée une nouvelle fois hier soir pour annoncer ses mesures contre la vie chère. " Un milliard pour une vie meilleure", à la Une du JIR qui note la présence "loin d’être anodine" du président de Région et Département à ses côtés.



"Et maintenant on fait quoi", s’interroge ce samedi le Quotidien qui fait le point sur les revendications des gilets jaunes et les réponses apportées par Annick Girardin et les élus locaux. Didier Robert et Cyrille Melchior "sont sortis de leur réserve".

Faits-divers



Les jugements en comparution immédiate liés aux échauffourées des premières nuits de mobilisation se poursuivent. Hier, deux jeunes ont été condamnés à 8 mois avec sursis. Mercredi après-midi, ils ont mis le feu à des poubelles au rond-point Mc Do de St-Pierre. "La Tension baisse, du coup les peines aussi", note le JIR.



Un St-Louisien de 31 ans a été condamné hier pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l’ordre mardi sur le pont de la Rivière St-Etienne. "Un an ferme pour un émeutier", écrit le Quotidien.



Un Dionysien a détourné 186 000 euros via une association d'animation jeunesse. Les faits remontent à 2015. L'homme de 35 ans a perçu les subventions directement sur son compte et escroqué les salariés. Le délibéré est attendu pour le 11 décembre prochain.





