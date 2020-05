Revue de presse REVUE DE PRESSE - SAMEDI 23 MAI

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 23 Mai 2020 à 07:02 | Lu 188 fois

C’est le second tour des Municipales qui s’invite en couverture de la presse régionale. « C’est reparti pour un tour », titre ainsi le Quotidien. Le journal en profite pour faire un point des candidats toujours en lice à La Réunion. Le Quotidien a également recueillis les réactions des candidats sur ce scrutin « surprise ».

De son côté, le JIR rappelle que ce sera un « second tour masqué ». Les électeurs devant être équipés d’un masque le jour du vote. Comme pour le Quotidien, le JIR est allé prendre la température des candidats face à ce scrutin inédit.

Faits-divers



La presse régionale revient sur le procès de la bagarre sanglante dans un bar du Port en 2017. Philippe G avait alors frappé Jean-Ulrich M avec un couteau de 30 cm. La victime ne cessait de provoquer les gérants du restaurant et Philippe G se serait saisi de son arme blanche avant de le frapper à trois reprises. Jugé devant le tribunal correctionnel, il écope de 5 ans de prison fermes.

Les deux journaux reviennent également sur le procès de ce chauffard dionysien qui avait provoqué un accident mortel sur la route du littoral en 2016. Celui-ci avait coûté la vie à une mère de famille et impliqué plusieurs véhicules. Le chauffard écope de 4 ans de prison, dont deux fermes, par le tribunal.

Le Quotidien rapporte également l’histoire d’un homme qui a frappé son père schizophrène. Jugé par le tribunal de St-Pierre, il reçoit une jeune de 12 mois de prison, dont 8, avec sursis.

Société



Le JIR consacre un article sur la nouvelle mesure de la sécurité routière. Dorénavant, un automobiliste qui commet une infraction routière avec leur téléphone en main verra son permis immédiatement retiré et encourt jusqu’à un an de suspension.

Le Quotidien consacre un article à l’allocation de garde d’enfant mise en place pour les agriculteurs. Depuis une semaine, les exploitants agricoles atteints du Covid-19 ou ayant besoin de garder leurs enfants pourront bénéficier de l’allocation de remplacement.

Enfin, le JIR fait un article sur l’octroi de mer à nouveau sur la sellette. En pleine crise sanitaire, la question est à nouveau posée sur son utilité. Le ministère de l’Économie a mandaté la Ferdi pour faire un rapport sur la question.