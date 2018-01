Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Pas de journaux papier ce jeudi

En raison des intempéries amenées par Berguitta, le JIR et le Quotidien ont décidé de ne pas publier leurs journaux sous forme papier. À la place, le Quotidien offre l'accès au journal numérique, tandis que le Journal de l'Ile indique que l'actualité sera à retrouver sur Clicanoo.

Faits-divers

Le tribunal a rendu sa décision ce mercredi quant au sort de l'ancienne prison Juliette Dodu. Suite au référé de Kartyé Lib, la démolition est suspendue.



Un jeune de 18 ans qui avait dégradé le commissariat de Saint-André était jugé en comparution immédiate ce mercredi. Il a été condamné à un an de prison ferme

Société

"L'urgence des usines de potabilisation de l'eau", titre le Quotidien, pour qui les épisodes pluvieux de ce mois de janvier viennent rappeler l'urgence de la construction de tels équipements.



L'enquête publique pour la carrière de Bellevue a été reportée par la préfecture, qui n'a pas expliqué les motifs de ce report.

Economie

Les prix ont augmenté de 0,7% en 2017, selon l'Insee. C'est l'inflation la plus forte depuis 2013. Au niveau national, cette hausse s'établit à 1,2%.





