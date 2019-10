Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 9 octobre

"On se saura jamais", titre ce mercredi le Quotidien à propos du meurtre de la gramoune Suzanne Alain, une partie de son corps n'ayant jamais été retrouvé. Son meurtrier, Julien Alezan, a été condamné hier à 30 ans de réclusion criminelle.



"Une" plus légère du côté du JIR, qui affiche "Mots doux du Paradis", sur une photo de Vanessa Paradis. "À une semaine de ses concerts à Saint-Gilles, l'icône française nous raconte ses liens avec La Réunion, l'exercice délicat de la notoriété et son envie de chanter sous nos étoiles".

Faits-divers

Naïl Varatchia a été transféré hier à la prison de Domenjod. Le dionysien a été condamné en octobre 2018 à 8 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Il purgeait jusqu'alors sa peine dans une prison métropolitaine.



Didier Leconstant, alias "Monsieur Bam", a été condamné à six mois de prison ferme pour des menaces de mort et de la provocation à la haine raciale proférées sur Facebook, via une vidéo.

Société

Un objet volant non identifié a été aperçu et filmé depuis la plage de l’Etang-Salé ce samedi soir. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a suscité bon nombre de partages et réactions.

L'assemblée générale du GDS (groupement de défense sanitaire) s'est déroulée hier dans un contexte tendu. Menacé de révocation, Jérôme Huet a été réélu président lors de cette assemblée jugée illégale par la CGPER. Par ailleurs, le président du GDS France a défendu "l'éradication totale de la leucose".

Économie

"Pourquoi XL Airways n'a pu être sauvée", titre le Quotidien, qui plonge "dans les coulisses d'un naufrage".



Une trentaine de personnes étaient réunies hier devant les portes de l'immeuble de la Caisse générale de la Sécurité sociale à Saint-Denis, à l'appel de l'intersyndicale des retraités (FGR-FP, SFR-FSU, UCR-FO, UCR-CGTR et UCR-CFTC), pour réclamer plus de pouvoir d'achat.







