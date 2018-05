Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 9 mai

"Stop à l'errance animale", affiche en Une le Quotidien, qui traite ce sujet dans son dossier du jour. "Les stérilisations ont augmenté de 37% en un an", indique le journal. "Une première pierre qui en appelle d'autres".





"La faute à l'armée", titre de son côté le JIR, à propos de l'écocité de Cambaie. "Pourquoi les militaires ont-ils rétrocédé la plaine Chabrier aux anciens propriétaires ? Aujourd'hui, il va falloir des dizaines de millions d'euros pour les exproprier et les indemniser".

Faits-divers

Un randonneur a fait une chute sur le sentier de roche vert bouteille, du côté du rempart vertigineux, et s'est retrouvé, par chance, retenu par la végétation. Le PGHM a dû intervenir pour lui venir en aide.





Un quinquagénaire a été passé à tabac par des jeunes, à la Rivière des Galets, en plein après-midi ce vendredi. La victime, à l'hôpital, est dans un état préoccupant. Une enquête a été ouverte.



Société

Un hommage a Stéphane, décédé des suites d'une attaque de requin il y a cinq ans, a été rendu ce mardi matin, sur la plage des brisants. Le touriste était en lune de miel lorsqu'il a perdu la vie, après avoir pratiqué le longboard.

Un randonneur a fait une chute sur le sentier de roche vert bouteille, du côté du rempart vertigineux, et s'est retrouvé, par chance, retenu par la végétation. Le PGHM a dû intervenir pour lui venir en aide.Un quinquagénaire a été passé à tabac par des jeunes, à la Rivière des Galets, en plein après-midi ce vendredi. La victime, à l'hôpital, est dans un état préoccupant. Une enquête a été ouverte.Un hommage a Stéphane, décédé des suites d'une attaque de requin il y a cinq ans, a été rendu ce mardi matin, sur la plage des brisants. Le touriste était en lune de miel lorsqu'il a perdu la vie, après avoir pratiqué le longboard.



L'éruption du Piton de la Fournaise se passe désormais en sous-sol. Le trémor volcanique est relativement stable après trois jours de baisse d'intensité.

Economie



La 30ème édition du salon de la maison a fermé ses portes ce mardi. La manifestation établie à la Nordev a accueilli 110.000 visiteurs. C'est moins que son record de 121.000 obtenu il y a une dizaine d'années.

Culture

Le Quotidien s'intéresse au documentaire "Le bon sens des hommes", d'Anaïs Charles-Dominique. La réalisatrice plaide des modes de vie alternatifs à la société de consommation. Un film qui a été projeté lors de la foire de Bras-Panon. L'éruption du Piton de la Fournaise se passe désormais en sous-sol. Le trémor volcanique est relativement stable après trois jours de baisse d'intensité. N.P Lu 235 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 8 mai [REVUE DE PRESSE] Lundi 7 mai 2018