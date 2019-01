Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 9 janvier 2019

Des experts de l’Autorité de la concurrence ont été missionnés pour scruter les prix d’importation et ceux de la grande distribution en Outre-mer. "Paris traque les abus", à la Une du JIR. Ces experts devraient bientôt arriver dans notre île. L’avis de l’AdC sera rendu premier semestre 2019. "Le PMU veut remonter la pente", titre en première page le Quotidien. Le groupement d’intérêt économique a vu son chiffre d’affaires chuter l’année dernière. Pour se refaire, il mise sur le lancement d’un nouveau Quinté + demain.

Faits divers Trois membres de la bande de jeunes, surnommée "le gang des toits" par le JIR, impliquée dans une série de cambriolages dans l’Est, devraient être déférés ce mercredi. Le 2 janvier dernier, ils étaient allés jusqu’à s’introduire au domicile d’un couple de policiers de St-André, rappelle le Quotidien. "Le fuyard introuvable", note le Quotidien. L’homme suspecté de tentative de cambriolage à la Saline-les-Hauts échappe aux gendarmes pour le moment. Après les perquisitions à la mairie de l’Etang-Salé dans le cadre de l’affaire de "recel de prise illégale d’intérêt", un collectif agit pour que la commune se constitue partie civile, indique le JIR. En cause: une maison "généreusement vendue à la directrice de cabinet du maire".

Société



C’était une promesse de campagne du candidat Macron, la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des Français. Aujourd’hui, "le gouvernement brouille les pistes", note le JIR. Ceux qui gagnent plus de 2500 euros par mois pourraient finalement la payer.



L’épidémie de dengue continue de se propager, alerte le Quotidien. Des équipes du SDIS sont mobilisées dans le cadre de la lutte anti-vectorielle.

N.P Lu 318 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 8 janvier 2019 [REVUE DE PRESSE] Lundi 7 janvier 2019