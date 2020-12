Revue de presse REVUE DE PRESSE Mercredi 9 décembre 2020

Le JIR consacre sa première page à la famine à Madagascar: "Voyage au pays de la faim". Le Quotidien titre sur la crise du secteur du tourisme à La Réunion: "Limiter la casse". Par B.A - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 06:04 | Lu 155 fois

Faits divers



Lundi, 9 personnes ont été interpellées dans le cadre d'un trafic de zamal à Saint-Benoît. Hier, à Saint-Paul, les gendarmes ont placé 6 personnes en garde à vue, soupçonnées d'un trafic de cocaïne et d'ecstasy, écoulés dans les boîtes de nuit de Saint-Gilles, rapporte le JIR.



L'autopsie de Raïssa, la mère de famille dont le corps a été retrouvé au large du Port, révèle qu'il s'agirait bien d'un accident, son corps ne portant aucune trace de violence, indique le JIR.

Société



Le secteur du tourisme a grandement souffert de la crise sanitaire en 2020. L'IRT indique que les réservations pour cette fin d'année ont chuté de 53%. Un éventuel report du déconfinement en hexagone est attendu avec angoisse par les professionnels du secteur, indique la presse écrite.



Un couvre-feu est possible à Saint-Benoît, après que le taux d'incidence est passé au-dessus de la barre fatidique de 150 cas pour 100 000 habitants. Les débits de boisson y sont désormais fermés de 18h à 7h, jusqu'au 20 décembre. Des distributions de masques vont être organisées.



La limitation d'accueil dans les lieux accueillant du public va compliquer la tenue des messes de Noël, aussi certains prêtres vont-ils célébrer plusieurs messes, indique le JIR.









Politique



Le chef de file de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon sera sur notre île du 20 au 25 décembre. Il participera aux commémorations de l'abolition de l'esclavage, notamment, rapporte la presse écrite.



Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, va créer son propre parti, ouvert aux gens de droite, de gauche, et à la société civile, dont le nom sera communiqué dans les jours prochains, indique le JIR.



Le département et la Civis ont signé un "pacte de solidarité contre la dengue", avec à la clef 600 000 euros d'aide du département, pour lutter contre la dengue.









