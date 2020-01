Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 8 janvier 2020

À la une du JIR ce mercredi, retour sur cette étude de l'Institut régional d'éducation nutritionnelle (IREN) qui nous apprend que près de 85% de la population réunionnaise ne consommerait pas assez de fruits et légumes au quotidien, faisant de notre île un des territoires où on en mange le moins. "L'argent et le manque d'éducation nutritionnelle sont les principaux freins cités", indique le média.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une du jour à l'officialisation hier de la candidature d'Erika Bareigts aux municipales 2020 à St-Denis ("L'héritière")."Nous vivons la réalisation de la transmission", s'est exprimée Ericka Bareigts, insistant sur la nécessité de passer le relai.

POLITIQUE



C'est ce mardi, lors d'un point presse à Sainte-Clotilde que l'union de la gauche a dévoilé sa stratégie pour les municipales de 2020 à St-Denis. Nous vous l'annoncions hier, c'est bien Ericka Bareigts qui sera tête de liste pour cette échéance électorale. "Je considère que l'heure est venue", a indiqué Gilbert Annette, qui précise rester toutefois dans l'équipe. L'article à retrouver



SOCIÉTÉ



Après leur succès lors des 32e de finale de la coupe de France, une partie des joueurs de la JSSP ont été accueillis comme il se doit hier à leur arrivée à Gillot. Après avoir vendu du rêve aux Réunionnais lors des 32e de finale de la Coupe de France, ils ont ét reçus chaleureusement par leur familles et les supporteurs.

Un spectacle de désolation. À l'Etang du Gol, des centaines, voire des milliers de poissons ont été découverts morts, flottant à la surface ou gisant sur les berges. "Les dernières fortes pluies dues à la tempête Calvinia ont provoqué une élévation brutale du niveau de l’étang du Gol qui a eu pour conséquence la rupture du cordon dunaire et une "vidange" de l’Étang", explique la Civis dans un communiqué.



Météo France annonce que 2019 a été la plus chaude à la Réunion depuis le début des mesures officielles il y a plus de 50ans. Sur sa page Facebook Météo France Océan Indien met en avant le fait que 2019 affiche une anomalie positive de +1.2° Celsius de température moyenne par rapport à la normale. 2019 est annoncée comme une année record. Le mois de Décembre n'a pas fait mentir la tendance puisque l'ultime mois de l'année a été lui aussi remarqué pour ses températures anormalement élevées. Décembre 2019 est encore plus chaud que Décembre 2014 qui déjà avait battu les records. Nicolas Payet Lu 244 fois







