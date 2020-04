Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 8 avril

"Coronavirus: Le Début de la fin ?" Cette question est à la une du Journal de l’Île ce mercredi. Les chiffres et les témoignages de certains professionnels pourraient laisser croire que La Réunion est en train de gagner son combat contre le Covid-19. Et c’est justement pourquoi il ne faut surtout pas baisser la garde. Les prochaines semaines nous diront si La Réunion est finalement parvenue à éviter le pire.



Et face à la crise provoquée par cette épidémie, un "Plan Orsec contre la crise" a été annoncé par le préfet de La Réunion: c’est la une du Quotidien. Entre le chômage partiel, le report des cotisations sociales et fiscales, le fond de solidarité nationale, ainsi que la souplesse promise pat Jacques Billant, les autorités espèrent parvenir à relancer et sauver l’économie réunionnaise.





Faits Divers



En raison de la crise sanitaire, le ministère de La Justice a pris des mesures pour désengorger les prisons pour y limiter les risques de propagation du coronavirus. À La Réunion une cinquantaine de détenus en fin de peine ont ainsi été libérés. Ceux qui par contre attendent d’être jugés voient leur détention provisoire prolongée par une ordonnance du gouvernement comme l’explique le Quotidien. Une mesure fortement critiquée notamment par le bâtonnier de Saint-Pierre qui évoque une justice pénale au rabais.



Un simple contrôle du confinement à Saint-Denis a permis aux policiers de démanteler ce qui ressemble fort à un trafic de drogue. C’est en contrôlant quatre individus qui buvaient de l’alcool sur la voix publique, qu’ils découvrent du cannabis dans les poches de l’un d’eux. Ils décident alors de perquisitionner son véhicule et retrouvent de l’Artane, de la MDMA, des cachets d’ecstasy par dizaines, et des pochons de zamal prêts à la vente. 20.000 euros en espèces sont également retrouvés à son domicile comme le relate le Quotidien. Le quadragénaire a été placé en garde à vue.





Société



Robert Chaudeson est décédé hier du coronavirus dans le sud de la France. Auteur du "Lexique du parler Créole de La Réunion", il était un des premiers à publier sur l’origine française, indo-portugaise, africaine malgache ou encore chinoise des mots de notre langue locale. Il s’est éteint à l’âge de 82 ans comme l’indique la presse écrite.



Difficile de trouver de la farine en grande surface ces dernières semaines. La seule minoterie de l'île tourne pourtant à plein régime: en activité 24 heures sur 24, la Cogedal a quadruplé son activité mais peine toujours à satisfaire la demande. Les consommateurs qui tendent à stocker la précieuse poudre blanche lorsqu'ils en trouvent en rayon, viennent tout de même compenser le manque à gagner que représentent les boulangeries désormais fermées, comme l'explique le Quotidien.







