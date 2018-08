Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 8 août 2018 A la Une du JIR ce mercredi matin, "un miracle en haute mer", un bateau de pêche est entré en collision avec un cargo, aucune victime n'est à déplorer. Le Quotidien quant à lui titre sur "un rapport accablant" de l'IGAS sur le CHU de La Réunion.

Faits divers



Dans la nuit de lundi à mardi, un bateau de pêche est entré en collision avec un porte-container. Les cinq marins du bateau "Le Puffin" s'en sortent indemnes.



Lundi soir, un professeur des écoles a menacé sa famille retranchée dans une chambre avec une scie électrique. L'homme, ivre et dépressif, a été maîtrisé au taser. Sa femme et ses quatre enfants sont indemnes.





Société



Le week-end prochain le premier salon Geekali se tiendra à la Nordev. Un évènement réunissant les passionnés de mangas et de jeux vidéos.



Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) a été consulté par la FAHPH, selon le syndicat, il est accablant pour la direction du CHU.

Politique



Le conseil municipal de l'Etang Salé réuni hier a voté contre l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc, et pour l'ouverture d'un lycée hôtelier.



Le candidat France Insoumise dans la 7ème circonscription Perceval Gaillard se positionne en faveur de l'employée de La Bobine harcelée sur internet, et s'interroge sur les véritables motivations du collectif anti-paillotes, dont certains membres ont des maisons "pieds dans l'eau".





