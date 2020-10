Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 7 octobre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 06:18 | Lu 943 fois

À la une du Quotidien ce mercredi, retour sur la souveraineté alimentaire de l'île. La Chambre d'agriculture souhaite inverser le ratio entre fruits et légumes péï et importations rapporte le média. La Chambre verte souhaite en effet impulser une dynamique nouvelle, basée sur les circuits-courts ("Souveraineté alimentaire: "Ça se cultive").



De son côté, le Journal de l'île consacre sa une du jour à la covid-19 et des décès dont on ne parle pas ("Les décès à domicile sous les radars"). "Combien de Réunionnais sont morts chez eux à cause du virus ?", s'interroge le média pour qui la méthode basée sur la comptabilisation des certificats de décès pour officialiser un décès covid "a ses limites"



FAITS-DIVERS



"Les requêtes de la famille du disparu de nouveau examinées" (Le Quotidien): La chambre de l'instruction a examiné hier les demandes d'actes refusées par le juge d'instruction en charge de l'affaire Mathieu Caizergues. "Parmi elles, une nouvelle audition du maître-chien ainsi que de plus amples investigations sur le mobile du gendarme qui avaient été requises par la famille du disparu", écrit le journal. La chambre de l'instruction a mis sa décision en délibéré.



Un homme, jusque là inconnu des forces de l'ordre, a été interpellé hier dans le quartier de Jolifond à Saint-Pierre. Les investigations menées par la brigade des stups les ont permis de découvrir pas moins de 700 grammes de zamal qui poussait sur le balcon de l'individu rapporte la presse écrite locale. Il a fait l'objet d'une audition libre ainsi que d'un simple rappel à la loi. Le 5 février dernier, un agent municipal du Tampon entreprenait de bloquer l'accès au parc automobile communal pour protester contre ses conditions de travail dégradées. L'homme de 65 ans a été sanctionné par la collectivité qui "s'obstine à lui verser aucun salaire", dénonce FO Tampon. Le 8 avril dernier, FO avait saisi par référé la justice. Cette dernière avait statué "qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée' et a donc suspendu l'arrêté du maire", indique l'organisation syndicale, qui s'attend à ce que la mairie n'en reste pas là.

ÉCONOMIE



Faisant suite aux dernières annonces et sollicitations gouvernementales officialisant la réouverture de l’île de Nosy Be aux voyageurs internationaux à partir du 1er octobre 2020, la compagnie Air Austral annonce qu'après plusieurs mois de suspension, le premier vol entre les deux îles est prévu pour le 16 octobre prochain. C’est une reprise par étape que la compagnie a programmé au moyen de son Boeing 737-800 d’une capacité de 162 places, qu’elle déploiera entre La Réunion et Nosy Be. "Après plusieurs mois de paralysie, cette première relance marque le redémarrage progressif de notre activité de et vers Madagascar et plus largement de notre activité régionale. Elle intervient par ailleurs, dans un contexte où les mesures d’hygiène et de santé en vigueur, répondent aux exigences réciproques des autorités françaises et malgaches pour garantir à nos passagers le meilleur niveau de sécurité sanitaire", indique le PDG de la compagnie régionale, Marie-Joseph Malé.



SOCIÉTÉ



L'ADEFAR, les Gilets jaunes des Zazalés, les Révoltés 974 et des éleveurs se sont réunis ce mardi chez Jean-Paul Bègue pour faire le point sur l'éradication de la leucose bovine . Ils déplorent que les réponses aux scandales sanitaires se font toujours attendre malgré l'arrêté ministériel du 13 juin 2020 permettant une gestion des cas de leucose bovine à La Réunion.