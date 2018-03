Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 7 mars 2018

À la une du Journal de l'île ce mercredi, retour sur la réouverture de la Route du Littoral. Une bonne nouvelle pour les automobilistes, qui peuvent de nouveau rallier le nord ou l'ouest de l'île sans passer par les Plaines ou le Grand Brûlé. Néanmoins, cette réouverture s'accompagne pour le média d'une certaine appréhension de la part de ces derniers, inquiets de possibles chutes de pierre après les derniers évènements pluvieux…



De son côté, Le Quotidien revient en une sur le caractère "exceptionnel" de cette saison des pluies. "Après le passage d'Ava, Berguitta et Dumazile, dans plusieurs endroits de l'île, il est tombé plus de 3 mètres d'eau depuis le 2 janvier", rappelle le média, soit une pluviométrie "proche du record du cyclone Hyacinthe en 1980".

FAITS-DIVERS



Soupçonné de proxénétisme aggravé, Mohamed Salim Rangila reste placé en détention provisoire. Le commerçant-proxénète dionysien a en effet vu la chambre de l'instruction de la cour d'appel refuser hier sa demande de remise en liberté. Lors de son entrevue avec les magistrats, Mohamed Salim Rangila a nié les faits qui lui étaient reprochés, affirmant ne rien savoir des faits de prostitution de ses locataires. "Des arguments qui n'ont pas convaincu les magistrats" écrit Le Quotidien.



"Le principal du collège n'est plus maître du jeu" (JIR) ; "La riposte du principal de Salazie" (Le Quotidien) : Jean-Leu Enilvent, mis en examen pour harcèlement sexuel et moral et agressions sexuelles, sera fixé demain sur son maintien en détention.

SOCIÉTÉ



Bonne nouvelle pour les automobilistes. Après plus de deux jours de galère, ils peuvent emprunter ce mercredi la route du Littoral. La circulation se fait en mode basculé (1 voie vers l’Ouest et 2 voies vers le Nord) après les derniers travaux de nettoyage opérés la nuit dernière. La réouverture de la route de La Montagne, prévue ce mercredi à 5h, a été reportée. NP Lu 737 fois





