Revue de presse Mercredi 7 février 2018

Une plainte a été déposée à laquelle s’ajoute une enquête interne du rectorat. "Le principal de collège accusé de harcèlement sexuel", titre le Quotidien. Les faits dénoncés se sont produits au collège Auguste Lacaussade à Salazie. " Je propose, les femmes disposent" aurait à plusieurs reprises déclaré le principal qui a été suspendu le semestre dernier durant 4 mois.



Des conditions météo qui favorisent la prolifération des moustiques. "La dengue menace" , à la Une du JIR qui rappelle que 100 cas ont été identifiés en 2017. Lutte anti-vectorielle, plantes...des solutions contre la propagation du virus.



Faits-divers



Des précisions sur la "guerre des dépanneurs" sont à retrouver dans vos journaux. L' accident survenu hier matin à Terre Sainte a révélé au grand jour un conflit entre deux sociétés de remorquage en cours depuis plusieurs jours. Deux personnes, une dans chaque camp, ont hier été placées en garde à vue.



Fin de l’enquête concernant ce couple, gérant du snack-bar l’Ilot Savane à St-Pierre, suspecté de trafic de drogue et d’abus de bien sociaux. Si Jean-Patrick A. sera poursuivi devant le tribunal correctionnel, sa compagne a obtenu un non-lieu partiel.



Jean-Maurice Ramassamy a, hier, été mis en examen pour le meurtre de David Payet dimanche dans le quartier Vauban. Une information judiciaire a été ouverte pour déterminer précisément les faits. "Il y a plusieurs témoins, cela ne s’est pas passé comme disent les autres ", a hier affirmé le prévenu devant le juge des libertés.

Economie



XL Airways réduit la voilure et annonce la suspension de ses vols vers La Réunion entre la mi-mars et la mi-avril puis entre la mi-mai et la mi-juin, soit pendant la période creuse, indique Le Quotidien. La concurrence fait rage et les passagers de moins en moins nombreux, explique le journal.

