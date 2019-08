Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 7 août

"Les vacances vertes" sont à la une du Quotidien, qui nous emmène à la découverte de ces activités placées sous le signe de l’environnement. Des loisirs écolos qui rencontrent un succès croissant sur l’île, qu’il s’agisse du jardinage bio, de l’apprentissage des plantes médicinales, ou encore de la pêche aux mégots.



"Comment vivre avec moins de 1026 euros par mois ?" la question est à la une du Journal de l’Île ce mercredi. Ce montant correspond au seuil de pauvreté sous lequel vivent 39% des Réunionnais. Pour survivre, ces personnes n’ont d’autres choix que de se tourner vers les épiceries sociales et les ventes solidaires. Le journal a suivi le quotidien de 5 d’entre elles.

Faits Divers



Une case du quartier de la Source à Saint-Denis a été détruite par les femmes hier dans un impressionnant incendie. Le drame a été évité de justesse puisque ses occupants, plusieurs personnes âgées, sont parvenus à quitter les lieux. Le feu se serait déclaré depuis le jardin mais l’origine du sinistre reste à déterminer explique la presse écrite. Les quatre occupants eux ont tout perdu et devront être relogés.



Jimmy Adélaïde a été placé en détention provisoire hier alors qu’il est soupçonné d’avoir poignardé à plusieurs reprises son ex-conjointe la semaine dernière. La victime présentait au moins 7 coups faits avec un couteau de 12 centimètres. L’auteur présumé des violences aggravées a également tenté d’incendier son véhicule et de s’immoler raconte la presse écrite.

Société



Les aidants familiaux devraient profiter d’un congrès indemnisé d’ici 2020 comme l’avait indiqué le gouvernement. La reconnaissance de ce statut serait un vrai pas en avant pour tous ceux qui se retrouve à devoir aider un proche malade ou victime d’un accident. C’est le cas de Sonia : sa vie a été chamboulée lorsque sa mère a été victime d’un AVC. Elle a dû alors s’occuper d’elle a temps plein. Elle raconte ses difficultés au Quotidien.



La commission de l'Océan Indien rejette l'intégration de Mayotte en son sein. Les ministres des affaires étrangères réunis du 1er au 3 août dernier à Moroni ont établi que les textes de la commission doivent être revus pour envisager l'integration de l'île aux parfums. L'organisation est composée de 5 états, hors la France y est déjà représentée à travers La Réunion. La question de la reconnaissance de la souveraineté des Comores sur Mayotte vient également freiner son entrée à la COI.





