Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 6 juin

Le JIR consacre sa Une au harcèlement scolaire. Dans un collège de St-Leu, un jeune adolescent autiste a été violenté par un autre élève durant des jours. Une plainte a été déposée. "Son fils autiste torturé au collège", titre le journal.



A 12 jours des épreuves du Bac, le Quotidien livre ses conseils pour réviser . " Comment (bien) se préparer?", sans être distrait par les réseaux sociaux notamment.

Faits- divers



La cour d’assises s’est penchée hier sur une affaire de viols. Mathieu Nododus est accusé d’avoir agressé une jeune femme en décembre 2015 et une seconde en janvier 2016. L’homme continue de nier. Il risque 15 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu pour ce mercredi.



L’ancien procureur de St-Denis, Philippe Muller, a été condamné à 1000 euros d’amende avec sursis, un euro de dommages et intérêts et 2 000 euros de frais de justice dans l’affaire du corbeau. La relaxe a été prononcée pour les faits de diffamation.



Un homme de 28 ans a, hier, été mis en examen pour viols et agressions sexuelles. Dimanche soir, il a été pris en flagrant délit. L’homme avait fait des rondavelles de St-Leu son terrain de chasse. A l’occasion des concerts du dimanche soir, il agressait des jeunes femmes s’étant isolées pour uriner.

Société



Une enquête pour prise illégale d’intérêts est en cours. Selon le Quotidien, Michel Fontaine a annoncé plusieurs semaines en avance l’attribution du terrain de Pierrefonds à Mauréfilms de la holding Yves Ethève. " Une précipitation qui pourrait lui couter cher", écrit le journal.



Suite de la visite de Sébastien Lecornu à La Réunion. Le secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire a , hier, été reçu par Didier Robert. Les deux hommes "ont affiché la volonté commune de libérer le secteur des énergies renouvelables", note le JIR.





