Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 6 janvier 2021

Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 06:36 | Lu 350 fois

A la une de la presse écrite locale, retour sur la campagne de vaccination, dont la date a été enfin communiquée ce mardi. Elle débutera le 15 janvier prochain avec une première livraison de 4 800 doses (JIR: "Premières vaccinations le 15 janvier" ; Le Quotidien: "La campagne débutera le 15 janvier").





SOCIÉTÉ



L'Agence régionale de Santé



L'année ne pouvait pas commencer aussi mal pour les plaisanciers du port de Sainte-Marie. Plusieurs dizaines d'entre eux, accompagnés de professionnels,



Les commentaires sont allés bon train sur les raisons supposées de l'atterrissage matinal de l'Airbus 330 présidentiel à Gillot. L'avion n'apporte pas les précieux vaccins contre le Covid-19 dans ses soutes, mais la relève de quelques marins de l'Astrolabe. L'Astrolabe, patrouilleur polaire français arrivé à La Réunion en 2018, part régulièrement en mission dans les TAAF. Le navire partira ce mardi vers l'Australie, avec à son bord les marins arrivés lundi.



ÉCONOMIE



La compagnie aérienne Corsair La compagnie aérienne Corsair annonce l'arrivée de nouveaux administrateurs dont Dominique Perben , ministre des Outre-Mer entre 1993 et 1995. « Grâce à un travail intensif jusqu’au dernier jour de l’année, nous avons été en mesure de finaliser toutes les opérations nécessaires au closing. Je souhaite à nouveau remercier l’Etat qui a choisi de soutenir le transport aérien et Corsair en particulier. Nous avons désormais un nouvel actionnaire qui va insuffler une nouvelle dynamique, ainsi que le soutien de nombreux acteurs économiques qui se sont mobilisés pour contribuer à la pérennité et au développement de la compagnie » commente Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général.