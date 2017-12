Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 6 décembre 2017

À la une du Journal de l’île ce matin, la question de la "fin de la revalorisation annuelle" du SMIC.



Dans le Quotidien, "la dialyse sang et or" avec un système médical très concurrentiel et coûteux. La prise en charge des dialysés à la Réunion coute 71 millions d’euros chaque année à la Sécurité sociale.



Faits-Divers



Julien Alezan était de retour sur les lieux du crime hier. Cette reconstitution a duré deux heures sous les yeux des magistrats, enquêteurs et avocat. En janvier dernier, Julien Alezan tuait Suzanne Alin, une octogénaire avant de découper le corps avec une tronçonneuse. Le trentenaire était de retour sur les lieux du crime hier. Mais davantage que la reconstitution des faits, reconnu par l’auteur présumé, sa personnalité est au coeur de l’instruction qui touche à sa fin.



Un couple passait hier devant le tribunal correctionnel rapporte le Jir. Coup de théâtre hier au tribunal, quand une jeune femme enceinte ayant appelé les gendarmes pour dénoncer des violences conjugales a fait volte-face, s’accusant d'avoir voulu "enterrer" son conjoint par jalousie. Les juges ne l'ont pas crue.



L’incendiaire de Montgaillard ne sera pas jugé rapporte le Quotidien. Après avoir mis le feu en septembre 2016, B.C a d’abord été placé en psychiatrie avant de rejoindre sa cellule. Il a été déclaré finalement pénalement irresponsable.



Société



Fini la revalorisation du Smic? C’est le dossier du Jir ce matin. Le groupe d'experts sur le SMIC s'est prononcé contre un "coup de pouce" au 1er janvier, selon son rapport, dans lequel il prône une réforme du salaire minimum, qu'il juge trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. La revalorisation du SMIC au 1er janvier 2018 sera-t-elle gelée?



Avec plus de 16.000 réunionnais dialysés en 2017, ce secteur médical est en proie à une concurrence féroce. Si pour les patients cet acte médical leur permet de mener une vie normale, il engendre aussi des retombées économiques importantes. Une réforme tarde à s'amorcer dans ce secteur, coûteux et candidat aux améliorations.





