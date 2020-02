Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 5 février 2020

À la une du Quotidien ce mercredi, retour sur les municipales et les principales têtes d'affiche, qui devront choisir quels postes ils devront quitter s'ils sont amenés à être (ré)élu maire. "Sénatrice, députées, président de Région, ils sont aujourd'hui candidats aux élections municipales, des mandats qu'ils devront quitter s'ils décrochent les mairies qu'ils briguent le 22 mars prochain", écrit le média ("Ils devront choisir").



De son côté, le Journal de l'île revient sur ce litige entre la Bred et une Saint-Pierroise, Thérèse Berten, qui réclame un milliard à la banque. Elle attend en effet le versement du capital de son assurance-vie depuis 8 ans. Un procès qui se tiendra au tribunal de grande instance de Paris.

FAITS-DIVERS



Un homme a été agressé au couteau suite à une altercation dans la commune de Sainte-Marie. Les faits se sont déroulés dans un appartement situé au 3 ème étage d'une résidence. La victime a pu fuir en sautant par le balcon. Elle a été prise en charge par les secours. L'agresseur a été interpellé peu après dans la commune de Sainte-Suzanne.



Dans l'affaire des deux jeunes femmes interpellées à Gillot transportant des barils de lessive contenant plus de 200 savonnettes de résine de cannabis, pour un total avoisinant 25 kilos, plusieurs interpellations, en lien avec cette affaire, avaient eu lieu. Allan K., la trentaine, avait été identifié comme étant l'homme devant réceptionner les deux jeunes femmes à la gare routière de Saint-Paul. Détenu depuis plus d'un an dans l'attente de son procès qui est fixé au 5 mars prochain, il se présentait hier après-midi en présence de son avocate venue de métropole. Après avoir apporté les preuves de la solvabilité de leur client, la défense a vu sa demande de remise en liberté d'Allan K. être validée par la cour, qui a décidé de libérer Allan K et de le placer sous contrôle judiciaire.



POLITIQUE



Nalini Véloupoulé-Merlo, l’adjointe au maire du chef-lieu, officialise son divorce politique avec Gilbert Annette, et s’affiche désormais aux côtés de son collègue Alain Armand, tête de liste "Changer Saint-Denis Ensemble". La déléguée à la sécurité quitte le navire après que plusieurs affaires aient été révélées au grand jour l’année dernière. Cette dernière lui a d’ailleurs déjà fait des propositions concernant la sécurité, son "dada" : l’idée de créer une police municipale de nuit a notamment germé, pour lutter plus fortement contre les nuisances sonores.



JUSTICE



Les avocats restent mobilisés contre la réforme des retraites. Après une assemblée générale hier après-midi, ils ont décidé de reconduire le mouvement de grève pour une cinquième semaine. La quasi-totalité des affaires en correctionnelle ont été renvoyées. Selon les informations du Journal de l'île, les audiences solennelles de rentrée des tribunaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre, qui auront lieu les 13 et 14 février prochain, devraient se faire en présence de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui réfléchit à une venue dans l'île. Nicolas Payet







