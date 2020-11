[REVUE DE PRESSE] Mercredi 4 novembre 2020

Un accident dramatique s'est produit au Chaudron à Saint-Denis. Un enfant de 9 ans est décédé . Pour l'instant, les causes de la mort ne sont pas connues. Les médecins du Service mobile d'urgence et de réanimation ont pris le relais et ont tenté de le réanimer pendant plus d'une heure sans succès.Un agent de la Police nationale exerçant au commissariat de Saint-André a été interpellé dimanche dernier 1er novembre. Il cultivait du zamal et écoulait sa production par le biais d'intermédiaires . Selon nos informations, le fonctionnaire de police revendait ses plants à un "grossiste" qui avait quant à lui pour mission de transformer la marchandise et de l'acheminer vers l’île Maurice.Un homme d'une cinquantaine d'années sera jugé en mars prochain pour le viol de plusieurs filles âgées de 7 à 14 ans dans le Sud . Les faits se seraient déroulés entre 2017 et 2018. Le suspect, un homme qui habitait le même quartier que ses victimes et père d’une enfant de 10 ans, attirait les filles, âgées entre 7 et 14 ans, chez lui en promettant cadeaux, jeux et une connexion internet. Sa cible : des petites de familles "carencées ou dysfonctionnelles".