Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 4 mars

"Coronavirus et Dengue, protégeons-nous!" titre le Quotidien ce mercredi, alors que les cas de dengue repartent à la hausse et que des contrôles plus stricts ont été annoncé à l’arrivée de bateaux de croisière.



Du côté du Journal de l’Île, c’est la mairie de Saint-Denis qui fait la une, et notamment l’enquête sur des emplois clientélistes qui a mené le procureur et les gendarmes à perquisitionner les bureaux des ressources humaines ce mardi.





Faits Divers



Le conseil des prud’hommes annule le licenciement de deux salariés de l’hôtel le Lux à l’Hermitage, et condamne le groupe à leur verser 110.000 euros. Les deux salariés avaient été licenciés en 2018 pour avoir posté de faux avis concernant l’établissement sur le site Tripadvisor, comme le rappelle la presse écrite. Il s’avère qu’ils ont en réalité agi sous les ordres de leur directeur, comme l’ont révélé des échanges via e-mail.



Zeop a finalement été condamné pour "obscénité" indique le Quotidien. C’est la cour d’appel qui a tranché hier et qui condamne le fournisseur internet et mobile à verser 10.000 euros au titre de préjudice d’image à son concurrent SFR. Au coeur de conflit, une publicité dans laquelle un graphique comparait la vitesse des débit internet des quatre fournisseurs de La Réunion: les quatre tubes et leurs différentes hauteurs laissaient deviner un doigt d’honneur.





Société



Après une période de test sur notre île, l'éthylotest anti-démarrage (EAD) s'étend désormais à tous les départements français. Le dispositif est une alternative à la suspension du permis de conduire qui empêche le conducteur de prendre le volant s'il a consommé la moindre goute d'alcool, comme l'explique le Quotidien. L'expérimentation a donc été concluante et les primo-délinquant contrôlés avec un taux maximum de 0,80 gramme par litre de sang peuvent maintenant choisir de faire installer un EAD sur le véhicule, à leurs frais, pour éviter une suspension de permis.







