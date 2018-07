Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 4 juillet 2018 Ce mercredi matin, la première page du Quotidien est consacrée aux vols sans bagages, nouvelle offre des compagnies aériennes qui casse les prix. Le JIR quant à lui titre sur l'ouverture de deux enquêtes préliminaires sur Nassimah Dindar et le SDIS.

Faits divers



Le forcené de 33 ans arrêté par le GIPN lundi après-midi à Saint-André a été hospitalisé d'office. L'homme menaçait sa mère d'une arme, il a été vu par un expert-psychiatre durant sa garde à vue, et décrété dangereux, puis hospitalisé en psychiatrie.



Hier matin, à Saint-Louis, les riverains ont été surpris de constater qu'un hélicoptère faisait un vol stationnaire au-dessus d'une maison. Le GIPN était en intervention pour arrêter un homme soupçonné d'avoir fourni les armes ayant été utilisées dans le drame de mai 2018: un homme a tué son ex-compagne et l'ami avec qui elle se trouvait avant de se donner la mort.



Politique



Les députés David Lorion, Jean-Hugues Ratenon, Huguette Bello, Ericka Bareigts et Thierry Robert vont devoir réécrire leur amendement pour la suppression de l'amendement dit "Virapoullé". La nouvelle copie sera votée à la mi-juillet, leur a promis le rapporteur de la Commission des Lois.



Nassimah Dindar fait de nouveau l'objet d'une enquête préliminaire, il est question de l'emploi d'agents du SDIS en tant qu'agents d'entretien à son domicile.



Société



Les compagnies aériennes de La Réunion proposent toutes, depuis juin dernier, des voyages sans bagages permettant d'économiser jusqu'à 100 euros sur un aller-retour vers Paris.



L'eurodéputé FI Younous Omarjee, dans un livre noir sur le tabac, dans lequel il dénonce la collusion entre les pouvoirs publics et les lobbies du tabac, propose notamment la suppression de la vente de tabac dans les duty-free. N.P Lu 410 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 3 juillet 2018 [REVUE DE PRESSE] Lundi 2 juillet 2018