[REVUE DE PRESSE] Mercredi 31 octobre 2018

À la une du Journal de l'île ce mercredi, retour sur la 2e nuit en garde à vue du président de la CCIR, Ibrahim Patel. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert des listings de noms qui font état d'achats de voix. Ibrahim Patel devrait être mis en examen aujourd'hui en compagnie de Younous Vally et d'Andy Hutson.



De son côté, Le Quotidien revient sur cette incroyable histoire concernant le lycée hôtelier de Plateau-Caillou. Le comptable de l'établissement ne payait plus de cotisations sociales des employés dans les collèges et lycées du département. Les impayés se chiffrent à un million d'euros, obligeant le rectorat à négocier un échéancier.

Pour le meurtre de sa femme Arlette en mars 2017, qu'il avait poignardé à 43 reprises, Raymond Cano a été condamné hier par la cour d'assises à 18 ans de réclusion criminelle. Tout au long du procès, le sexagénaire a martelé qu'il ne se souvenait plus des détails de cette nuit d'horreur, mais a tout de même reconnu avoir poignardé sa femme.



Cinq hommes ont été placés en garde à vue suite à une violente rixe survenue dans la nuit de vendredi à samedi, à proximité du Ludoparc de Sainte-Anne. Un des gardés à vue n'avait pas hésité à faire usage d'une arme de poing en tirant à trois reprises. Selon le JIR, après enquête, les gendarmes ont retrouvé non pas une carabine mais un pistolet d'alarme. Sur les cinq individus, un seul a été relâché hier. Les quatre autres sont attendus cet après-midi au parquet de Saint-Denis.

Un couac est intervenu hier soir suite au remorquage de la baleine juvénile morte mardi matin. Peu avant 18h30 ce mardi, dans l'enceinte du Port ouest, le corps de la baleine juvénile était sur le point d'être posé à quai lorsque les sangles disposées autour de son imposante carcasse se sont dérobées, provoquant la chute de cette charge de plus de 10 tonnes entre le quai et une partie du bateau. Après une nouvelle tentative de sanglage vers 19H, le corps du cétacé a pu être déposé sur le quai du port ouest. Une autopsie est prévue ce mercredi pour tenter de déterminer les causes réelles du décès du cétacé.

La continuité territoriale sera bien maintenue en 2019. La commission permanente de la Région, qui s'est tenue hier, a reconduit le dispositif dans les deux sens pour l'an prochain, malgré des demandes qui ont doublé une année sur l'autre. Pour rappel, les 34 millions d'euros prévus pour l'année ont déjà été consommés, provoquant le vote d'une enveloppe de 6 millions d'euros supplémentaires. Un montant "qui ne sera sans doute pas" suffisant pour boucler 2018 prévoit Le Quotidien, qui prévoit que le dispositif, dans sa forme actuelle, pourrait avoisiner les 70 millions d'euros au lieu des 40 millions d'euros prévus.





