Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 31 juillet 2019

Avec le versement de l'allocation rentrée scolaire "la course aux fournitures est lancée", à la Une du JIR. Le journal a comparé pour vous les prix. Une papeterie discount arrive en tête du palmarès cette année.



Suite à la diffusion sur Arte du documentaire "Tu enfanteras dans la douleur", le Quotidien s’est intéressé aux violences obstétricales à La Réunion. "Paroles de victimes", titre le journal.

Faits-divers



Un trafiquant présumé de chimique restera derrière les barreaux en attendant son procès le 3 octobre prochain. Sa demande de remise en liberté a, hier, été refusée par la chambre de l’instruction. Ce sont ses compagnes qui l’ont dénoncé.



Une opération de contrôle des transports de marchandises s’est déroulée hier à St-Paul. Sur 27 véhicules, 15 étaient en infraction sur les temps de conduite ou le contrôle technique notamment.



La demande de remise en liberté de Jean-René Moulouma a, hier, été refusée, indique le Quotidien. L’homme est placé en détention provisoire pour le cambriolage mortel survenu en avril 2017 dans le quartier de Petit-Saint-Pierre à St-André.

Société



Deux fonctionnaires de la DAAF ont été retenus pendant 15h hier sur l’exploitation des Lauret à la Plaine des Cafres. André Thien Ah Koon a joué les médiateurs, indique le JIR.



Economie



Le Quotidien revient sur le rachat des Jumbo et Score par le groupe Hayot. "Si l'opération est validée par l'Autorité de la concurrence, Hayot atteindra 40,2 % du marché en chiffre d'affaires et se retrouverait en position dominante", note le Quotidien.





