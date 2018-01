[REVUE DE PRESSE] Mercredi 31 janvier 2018

FAITS-DIVERS



Terrible drame hier à Saint-Denis. Selon les informations de nos confrères du Quotidien, après une dispute qui a débuté dans la rue Tourette, deux agents du conseil départemental, qui travaillaient au service élagage, en sont venus aux mains aux alentours de midi. Un d’eux est décédé après avoir reçu notamment des coups à la tête. Le retard d’un des collègues serait la cause de ce drame écrit le média. Une autopsie est prévue ce mercredi pour déterminer les causes exactes du décès, la victime était également diabétique.



Pour avoir poignardé à mort Ernest Folgoat, un sans domicile fixe dans une rue de Ste-Clotilde le 10 février 2008, Jean-Marie Toinon, jugé à la cour d’assises, a écopé hier de 15 ans de réclusion criminelle, "malgré ses dénégations" écrit Le Quotidien. Jean-Noël Mara, a quant à lui été condamné à 1 an de prison pour non-assistance à personne en danger. Ernest Folgoat avait été retrouvé sans vie dans la rue Lory-les-Hauts par un veilleur de nuit, portant des coups de couteau. Jean-Marie Toinon aurait tué sa victime pour une sombre histoire de dette selon Jean-Noël Mara.