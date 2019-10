Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 30 octobre

La violence scolaire est à la Une du Quotidien qui titre "La difficile équation". Bien que le rectorat publie désormais un bulletin trimestriel des chiffres de la violence à l'école, le journal estime cela "insuffisant pour réagir au mal dont souffre toujours autant d'élèves et enseignants".



"Halloween sous haute surveillance", affiche de son côté le JIR. "Les autorités craignent de sérieux débordements demain soir. Venus pour la visite présidentielle, deux escadrons de gendarmes métropolitains sont restés sur l'île."

Faits-divers

La recette d'une boulangerie possessionnaise a été dérobée ce mardi, alors qu'elle était transportée en voiture par une employée. Le voleur est reparti avec un butin plutôt modeste de 400 euros. Une enquête a été ouverte.



Les douaniers de Saint-Pierre sont remontés jusqu'au destinataire d'un colis de drogues chimiques. Le quadragénaire a été transféré aux policiers de la Sûreté départementale, spécialisés dans les stupéfiants, et placé en garde-à-vue.

Politique

Stéphane Randrianarivelo a officialisé sa candidature aux municipales de mars 2020 à La Possession. Ce fervent défenseur de la politique de Macron, qui n'a pas encore reçu l'investiture officielle de LREM, s'est lancé sous les couleurs de son nouveau mouvement, le "PNF".



Economie

Les syndicats sont divisés quant à la feuille de route agricole d'Emmanuel Macron, apprend-on dans le JIR. "Quand la CGPER et l'UPNA se disent inquiets pour la flière canne et déçus concernant le manque d'annonces pour les indépendants, les JA voient un engagement pour la construction d'un nouveau modèle agricole, tout en afchant quelques bémols."

Toujours dans le JIR, des "syndicats dans l'attente" quant au rachat de Vindémia. "Les représentants de GBH et de Make Distribution ont échangé avec les syndicalistes, hier. Ces derniers demandent des garanties : la conservation des emplois et des acquis sociaux".

Société

"La mairie essuie un camouflet pour le concert de Soan", lit-on dans le Quotidien. "Le podium musical en présence du vainqueur de THe Voice Kids prévu ce soir par la mairie n'aura pas lieu. Le père de Soan, qui refuse la récupération politique, assure qu'il n'a jamais discuté d'un concert de sonf ils avec Jean-Paul Virapoullé".







