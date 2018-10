Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 3 octobre 2018 A la Une du Quotidien ce matin, le plan pauvreté du gouvernement, "une chance pour La Réunion". Le JIR consacre quant à lui sa première page à des "scandales à st-Paul", le terrain qui fut la scène d'un incendie de voitures appartenant à Cotrans serait un terrain agricole, bétonné sans autorisation.

Faits divers



Un ti-père accusé d'avoir tué le bébé de sa compagne d'un syndrôme du bébé secoué à Saint-Louis en 2016 répondra dans quelques mois de ses actes devant les assises. La mère a été blanchie par l'enquête.



Un voisin du musée de Villèle a tenté à deux reprises de mettre le feu au musée. L'homme est alcoolique et se montre souvent agressif avec les employés du musée. Il ne s'est pas rendu au tribunal, où son procès se tenait hier, il écope de 8 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve, il lui est désormais interdit de pénétrer l'enceinte du musée de Villèle.

Société



Plus d'un Réunionnais sur deux vit dans un quartier précaire, selon l'Insee. De plus, à La Réunion, quatre fois plus de personnes vivent du RSA qu'en métropole. 40% des Réunionnais vivent en-dessous du seuil de pauvreté, contre 17% des métropolitains.



La surrémunération des primes des agents hospitaliers va disparaitre. Les syndicats hospitaliers se mobilisent pour faire annuler le décret publié hier.

Politique



Jean-Hugues Ratenon invite les élus réunionnais à boycotter le dîner protocolaire organisé à l'occasion du ministre du Budget Gérald Darmanin. Il dénonce des dépenses somptuaires alors que les coupes budgétaires appauvrissent la population.



Didier Robert doit accompagner le premier ministre Edouard Philippe en Afrique du Sud, dans une mission de coopération, les 4 et 5 octobre. Edouard Philippe ne pourra sûrement pas s'y rendre, Emmanuel Macron lui ayant demandé d'assurer l'intérim du ministère de l'Intérieur, après la démission de Gérard Collomb.



