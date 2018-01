Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 3 janvier 2018 Le Quotidien consacre sa Une à la polémique sur les sacrifices d’animaux relancée récemment par une pétition en ligne. Hier, des milliers de fidèles se sont rassemblés pour la fête de Karly à Bois Rouge. Pour la première fois, il n’y a pas eu de sacrifices lors de la procession, "Des sacrifices sous surveillance", titre le journal.



Le JIR s’est procuré le bilan provisoire de l’accidentologie à La Réunion. L’année dernière, 47 personnes sont mortes sur nos routes. Une mortalité en baisse par rapport à 2016 et des facteurs, l’alcool, la vitesse ou des comportements à risques qui peuvent donc être évités. "Moins de 10 morts c’est possible", à la Une du journal.

Faits divers



Un ancien footballeur a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles. Interpellé en mars dernier, l’homme de 35 ans a fait dix victimes, des jeunes femmes et des fillettes. Avaient été retrouvées dans son disque dur des photos que la police, en quête d’identification, avait décidé de diffuser. Hier, sa demande de libération a été refusée. Le prédateur sexuel voulait sortir pour trouver du travail, indique le JIR.



Condamné à 3 ans de prison pour usurpation de fonction, un Français de 54 ans s’est récemment évadé d’une prison malgache. L’homme a rejoint Mayotte en pirogue puis s’est envolé pour Paris, raconte le JIR.



Le Quotidien revient sur les premiers bébés de l’année et relate l’histoire du petit Saël, né à l’arrière d’une station service de Ste-Marie.

Social



Une trentaine de salariés de l’IRT ont, hier, débrayé en soutien à leur collègue Emmanuel Robert , directeur marketing. En cause, une "mésentente entre 'le bloc présidence' et les directions", écrit le JIR. Le cousin du président de Région est mis à pied depuis le 19 décembre, indique le Quotidien.



N.P Lu 450 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 2 janvier 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 31 décembre 2017