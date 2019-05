Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 29 mai

"Vers un nouveau scandale sanitaire", affiche ce mercredi le Quotidien, alors que des bovins sont contaminés par une maladie transmissible à l'homme.



"Une" plus légère du côté du JIR, qui consacre sa première page à DJ Sebb, "L'homme aux millions de vues". ""Ral Sah", "Ti Madam", "Nou Ariv"... Chacune de ses chansons cartonne sur Youtube. Pour une fois, ce faiseur de tubes sort de l’ombre".

Faits-divers

Deux ans de détention ont été requis hier pour le chauffard qui a rendu le boxeur Morvan Félix lourdement handicapé. Ivre au moment des faits, l'individu avait pris la quatre-voies à contresens. Le verdict sera donné ce mercredi.



Un Dionysien a été condamné hier de deux ans de prison avec sursis pour tentative d’extorsion sur une dizaine de prostituées. Le quinquagénaire leur réclamaient 25 euros chaque jour pour leur "protection".

Société/économie

"Depuis 2015, les services sanitaires étaient au courant de la présence de chlamydiose dans les Lauret. Eux, les premiers concernés, n'en ont jamais été informés", lit-on dans le Quotidien, qui indique qu'au-delà des conséquences pour l'exploitation, cette maladie contagieuse est potentiellement transmissible à l'homme. "Un nouveau scandale sanitaire que dénonce l'Adefar".





La semaine du développement durable débute ce jeudi. Des manifestations sont organisées partout sur l'île, avec l'objectif de stimuler une mobilisation concrète, aussi bien individuelle que collective. Le rendez-vous est placé sous le signe de la lutte contre les inégalités

Social

Le personnel des urgences du CHU Sud est en grève ce mercredi. La réunion de négociation qui s'est tenue hier avec la direction n'a pas abouti.



​Les membres du Conseil consultatif citoyen ont été tirés au sort ce mardi. Chaque commune sera représentée par un binôme. La parité des sexes et des âges a été respectée. De nouveaux billets de 100 et 200 euros ont été mis en circulation. La série de monnaie baptisée "Europe" est désormais complète. Ce qui fait de l'euro l'une des monnaies les plus sûres.





