Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 29 janvier

"Pas de panique", titre ce mercredi le Quotidien à propos du Coronavirus. Alors que la maladie a fait 100 décès, de nombreux Réunionnais sont inquiets, même si aucun cas n'a encore été recensé sur l'île. "Quels sont les symptômes ? Comment se protéger ? Comment se transmet le virus ? Les réponses des scientifiques se veulent rassurantes", indique le journal.



"Le club hippique de Bourbon menacé", affiche de son côté le Journal de l'Ile. "Le centre équestre historique de l'île fait face à de nombreux obstacles. Batailles en interne, finances dans le rouge, expropriation en vue... Rien ne va plus. Le club de Gillot risque le redressement judiciaire."

Faits-divers

Les premières investigations menées après les découvertes macabres dans la darse du Port semblent conforter la thèse accidentelle. La première autopsie a permis de confirmer une mort par noyade. Un manque de sécurité sur les lieux du drame est aussi pointé du doigt.



"Le Tampon : la mairie encore condamnée", lit-on dans le JIR. "Après les policiers municipaux, c'est au tour de trois agents de la restauration scolaire de remporter leur procès contre leur employeur et toucher leurs indemnités d'administration de technicité."

Politique

À la Possession, le candidat Pierrick Pignolet s'attaque aux problèmes récurrents d'eau non potable dans certains secteurs et dénonce un "scandale sanitaire". Il incite les habitants à déposer un recours devant le tribunal.

Ibrahim Patel fera partie de la liste de Joseph Sinimalé pour les municipales. "Ce rapprochement est tout sauf une évidence", note le JIR, alors que les deux hommes se sont livrés une guerre sans merci au sujet de la propriété du port de Saint-Gilles. Economie

110.000 foyers réunionnais devraient bénéficier d'une baisse de l'impôt sur le revenu, apprend-on dans le Quotidien. Une diminution moyenne de 238 euros sur l'année.



Alors que la Région prévoit la baisse de 39% du budget du secteur culturel (jusqu'à 73% pour les associations) les représentants de toutes les disciplines et toutes les professions du spectacle vivant se sont réunis hier au Kabardock pour protester contre cette trajectoire. Le budget primitif 2020 sera soumis aux élus demain.







