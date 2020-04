Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 29 avril 2020

À la une de la presse écrite locale ce mercredi, retour sur les annonces d'Edouard Philippe sur le déconfinement à venir le 11 mai. Le Premier ministre s’est montré sans équivoque face à la possibilité de repousser cette sortie de confinement, en assurant que si tous les indicateurs n'étaient pas au rendez-vous, cette levée pourrait ne pas se faire (Le Quotidien: "Par ici la sortie" ; Journal de l'île: "La hantise de la deuxième vague").

FAITS-DIVERS



Wilson Titus et sa bande seront jugés les 14 et 15 mai en correctionnelle. Toute la bande, ainsi qu’une dizaine d’autres complices, avait été interpellée lors d’un vaste coup de filet des forces de police en avril 2018. Ils étaient à l'origine d'un vaste trafic de cocaïne, ecstasy, MDMA et cannabis, qu’ils acheminaient à La Réunion par voie postale. Leur train de vie luxueux, affiché sur les réseaux sociaux, avait notamment mis la puce à l’oreille des enquêteurs.



Deux hommes de 52 et 31 ans ont été présentés hier en comparution immédiate pour des faits de violences avec armes le 15 mars dernier à la Convenance (Sainte-Marie). Ce soir là, deux bandes rivales, après avoir fait monter la pression sur les réseaux sociaux, se donnent rendez-vous pour s'expliquer. La voiture du groupe venu pour en découdre, a été la cible d'un tir de la part d'un des prévenus, âgé d'une cinquantaine d'années, alors que ses passagers quittaient les lieux. Après en avoir longuement délibéré, le tribunal condamne l'aîné des prévenus à 10 mois de prison avec suris et le cadet à 18 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire. Ce dernier est maintenu en détention.

SOCIÉTÉ



Dans son grand oral hier à l'Assemblée nationale, Edouard Philippe a annoncé les modalités de la reprise de l'activité scolaire prévue le 11 mai en métropole. En attendant que ces mesures soient déclinées localement par l'Académie de La Réunion, Le Premier ministre a indiqué que les écoles maternelles et primaires ouvriront le 11 mai, suivis des collèges le 18 mai avec les 6èmes et les 5èmes. Rien n'est acté pour le moment concernant les lycées et il sera décidé fin mai s'ils ouvrent début juin. À noter que les classes ne pourront accueillir plus de 15 élèves à la fois, du gel hydro-alcoolique sera distribué dans les écoles et collèges, ainsi que des masques pour les collégiens. Les élèves pourront suivre les cours à distance et la continuité pédagogique sera assurée par les enseignants.



Le locataire de Matignon a également fait le point sur la réouverture des magasins. "Tous les commerces, sauf les restaurants et les cafés pourront rouvrir à partir du 11 mai" , a indiqué le Premier ministre Edouard Philippe devant la poignée de députés présents. Les marchés pourront également à nouveau être organisés sauf si les préfets sur place estiment qu’ils ne peuvent se tenir dans le respect de la distanciation physique et des gestes barrière. Cette réouverture des commerces se fera dans un cadre strict: les commerçants devront limiter le nombre de personnes qui entrent dans leur magasin et ainsi réguler les flux. Ils devront également veiller à la protection de leur personnel. Le port du masque "grand public" est par ailleurs recommandé pour le personnel et les clients. Un commerçant pourra d’ailleurs subordonner l’accès à son magasin au port du masque.



Après avoir permis le rapatriement de plus de 400 ressortissants français bloqués au Maroc, en Afrique du Sud, ou encore la semaine dernière celui de 67 ressortissants français bloqués à Madagascar, Air Austral a effectué ce mardi un vol spécial à la demande de l'ambassade de France à l’Ile Maurice, pour permettre le rapatriement de 65 ressortissants français (dont 1 bébé), encore bloqués à Maurice vers La Réunion. 17 d’entre eux ont été en connexion du vol Air Austral à destination de Paris CDG du même jour. A l’exception des passagers en correspondance pour Paris CDG, les passagers seront à leur arrivée à La Réunion, et selon les décisions gouvernementales, amenés à respecter une quartorzaine stricte. Nicolas Payet Lu 293 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 28 avril 2020 [REVUE DE PRESSE] Lundi 27 avril 2020