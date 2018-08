Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 29 août 2018

À la une du JIR ce mercredi matin, "les sales méthodes de la BAC de Saint-André". Viols, proxénétisme, faux PV, deux nouvelles affaires jettent une lumière crue sur les pratiques de cow-boys de la brigade anti-criminalité de la ville.



"Une reprise majeure à venir" de l’épidémie de dengue à la une du Quotidien ce matin.

Faits-Divers



C’est le dossier du JIR aujourd’hui, "la brigade anti-criminalité et ses sales pratiques". Coup sur coup, deux affaires jettent une lumière crue sur les méthodes de la BAC. Elles interviennent à la suite d'autres enquêtes judiciaires qui avaient terni l’image de la police.



Coup de filet à Saint-André dans l'affaire des ouvreurs de toits. Début juillet, plusieurs commerces avaient été la cible de cambrioleurs passés par les toits. Hier, des suspects mineurs ont été appréhendés par la police.



Le faux photographe demande à sortir de prison rapporte le Quotidien. Accusé de viols et de tentative de viols par sept victimes, le faux photographe qui sévissait sur internet a formulé une demande de remise en liberté. Un décision sera donnée par la justice le 4 septembre prochain.

Société



C’est le dossier du Quotidien, "se préparer à une reprise majeure" de dengue. Alors que l’hiver n’aura pas permis à l’épidémie de se résorber, les autorités envisagent le pire. Crise politique et sanitaire à venir?



Jean-Michel Blanquer en visite-éclair. De passage sur l’île hier, le ministre de l’Éducation nationale a souhaité mesurer l’efficacité du déploiement des CE1 à 12 élèves dans les réseaux prioritaires. Bilan positif selon le ministre.



Dans le JIR, l’Église catholique, secouée par les affaires de pédophilie impliquant des prêtres, est plus que jamais sous les feux de la critique après la déclaration du souverain pontife associant homosexualité et psychiatrie. Interrogé à ce sujet, Gilbert Aubry, évêque du diocèse, rappelle que l'Église tout en défendant ses valeurs et en veillant à la morale, a d’abord le souci d'accompagner les personnes.



Les brigades des "déchets" arrivent. La Cinor et la Cirest mettront en service en 2019 leurs brigades de l'environnement, composées d'ASVP en droit de délivrer des amendes pour non-respect des règles de collecte des déchets.





