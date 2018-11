Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 28 novembre

"Le jour le plus long", titre ce mercredi le Journal de l'île, alors que la ministre des outre-mer Annick Girardin arrive aujourd'hui à La Réunion.



"Une île en colère", affiche de son côté le Quotidien

Faits-divers

Un militant identitaire a été interpellé à Sainte-Clotilde ce mardi après avoir posté une vidéo sur son compte Facebook lançant une "fatwa" contre des chefs des "gilets jaunes", rapporte le JIR. Thierry Masson menaçait de les égorger.



Des affrontements ont éclaté ce mardi entre manifestants et forces de l'ordre à Saint-Louis, Saint-André et la Possession. Dans l'Est, les gilets jaunes ont crié victoire après les avoir fait reculer. Société

"Toujours pas de réapprovisionnement alimentaire", lit-on dans le JIR, alors qu'aucun conteneur n'a pu être sorti depuis plusieurs jours. "Ruée vers les supermarchés pour calmer l'angoisse de la pénurie", titre le Quotidien.



Régulièrement menacés par des "gilets jaunes", les commerçants du centre-ville dionysien hésitent à lever le rideau, explique le journal de l'île. Des gérants collaborent avec les forces de l'ordre pour éviter tout débordement susceptible d'impacter d'autant plus leur activité. Un militant identitaire a été interpellé à Sainte-Clotilde ce mardi après avoir posté une vidéo sur son compte Facebook lançant une "fatwa" contre des chefs des "gilets jaunes", rapporte le JIR. Thierry Masson menaçait de les égorger.Des affrontements ont éclaté ce mardi entre manifestants et forces de l'ordre à Saint-Louis, Saint-André et la Possession. Dans l'Est, les gilets jaunes ont crié victoire après les avoir fait reculer."Toujours pas de réapprovisionnement alimentaire", lit-on dans le JIR, alors qu'aucun conteneur n'a pu être sorti depuis plusieurs jours. "Ruée vers les supermarchés pour calmer l'angoisse de la pénurie", titre le Quotidien.Régulièrement menacés par des "gilets jaunes", les commerçants du centre-ville dionysien hésitent à lever le rideau, explique le journal de l'île. Des gérants collaborent avec les forces de l'ordre pour éviter tout débordement susceptible d'impacter d'autant plus leur activité.

Economie

Annick Girardin a fait voter hier soir à l'assemblée nationale 130 millions supplémentaires pour les exonérations de charge pour les entreprises. La Réunion devrait recevoir à elle seule 41 millions d'euros de cette somme.



Les syndicats agricoles, "solidaires" du mouvement des gilets jaunes bien que mis en difficulté par cette crise, espèrent être reçus par la ministre des outre-mer. Annick Girardin a fait voter hier soir à l'assemblée nationale 130 millions supplémentaires pour les exonérations de charge pour les entreprises. La Réunion devrait recevoir à elle seule 41 millions d'euros de cette somme.Les syndicats agricoles, "solidaires" du mouvement des gilets jaunes bien que mis en difficulté par cette crise, espèrent être reçus par la ministre des outre-mer. N.P Lu 337 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 27 novembre [REVUE DE PRESSE] Lundi 26 novembre