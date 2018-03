Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 28 février Ce mercredi matin, à la Une de vos journaux : Hydro Réunion liquidé pour le Quotidien, et Frédéric Foucque accusé d'achat de voix pour le JIR.



Faits divers



Le berger qui avait coupé la patte d'une chienne à coups de sabre en juin 2017 sur les bords de l'étang du Gol a été condamné hier à une amende de 200 euros.



Le verdict est tombé dans l'affaire du meurtre de Noël Jean René Oulédi : Jean-François Vigie, qui persiste à nier son implication, a écopé de la peine maximale soient 15 ans de prison. Harry Guichard est quant à lui ressorti libre.



Société



L'ARS OI a activé le passage en niveau 2B du dispositif Orsec afin de mobiliser l'ensemble des acteurs dans la lutte contre les moustiques, en raison de l'intensification du nombre de cas de dengue.



Saint-Paul : un plan de prévention des risques intégrant le recul du trait de côte et la submersion marine est en préparation, de nouvelles zones rouges rendront terrains et maisons inconstructibles sur le littoral.



Politique



La Région Réunion annonce investir 11 millions d'euros en urgence pour la RN5 route de Cilaos, et 100 millions d'euros à long terme, la route étant très régulièrement impraticable, isolant les habitants du cirque.



Frédéric Foucque fait l'objet d'une enquête de la Sûreté départementale, il est accusé, ainsi que son directeur de campagne Christian Clain, d'achats de voix durant la campagne de législatives.





